Il pezzo del NY Times sul femminismo italiano che ha aperto una nuova polemica

In Italia, il caso Weinstein si è trasformato molto rapidamente nel caso Asia Argento. L’attrice—che nella prima metà di ottobre ha denunciato le molestie subite per mano del produttore, e che da allora è stata una delle voci più attive nelle campagne come #quellavoltache—è stata letteralmente sommersa di insulti sia da parte di uomini (su tutti, ovviamente, spiccano i “giornalisti alfa” Vittorio Feltri e Renato Farina) che di donne.

È proprio su quest’ultima circostanza che verte un editoriale del New York Times pubblicato ieri, sulla scia di altri pezzi americani relativi all’Italia. Intitolato “The Failure of Italian Feminism,” l’articolo riporta che “La reazione alla testimonianza di Asia Argento è stata particolarmente feroce sui social media. E lì, è arrivata principalmente dalle donne.” Donne che, prosegue l’articolo, non hanno creduto ad Argento per antipatia, o che hanno liquidato la faccenda con un “se l’è cercata.” Sono casi del genere, si conclude, che possono dare un’idea dello stato del femminismo in Italia.

La polemica seguita alla pubblicazione del pezzo non riguarda tanto i contenuti, quanto la firma, la giornalista italiana Guia Soncini. Che, come evidenziato in uno Storify di @anonimoconiglio, nei giorni scorsi ha scritto vari tweet che stonano non poco con il pezzo.

Nuovo Post, questa volta in inglese » The strange case of Guia Soncini's feminism // cc @nytopinion" https://t.co/0qiWEvOalj — Santiago Meme Aficionado (@anonimoconiglio) October 27, 2017

Questa mattina, Asia Argento si è rivolta direttamente all’autrice chiedendo lumi su alcune affermazioni come: “Sogno un pezzo su Weinstein d’una sola riga: quello sarà un vecchio porco, ma voi gliela tiravate con la fionda, finché pensavate servisse.”

https://twitter.com/AsiaArgento/status/923819150425894913

Commentando le risposte di Soncini (“non so, a te sembra che il registro lessicale di ‘tirare con la fionda’ sia da saggio sociologico?”), Asia Argento ha definito “VERGOGNOSO quello che ha scritto,”

https://twitter.com/AsiaArgento/status/923842540264153088?ref_src=twsrc%5Etfw

E l’ha incalzata in altri tweet.

https://twitter.com/AsiaArgento/status/923831418475728896

In un secondo momento, Argento si è rivolta direttamente al New York Times linkando lo Storify:

https://twitter.com/AsiaArgento/status/923838134202392576

e ha chiesto pubblicamente al quotidiano statunitense di rettificare l’articolo.

https://twitter.com/asiaargento/status/923860650044133376

Al momento, il New York Times non ha ancora risposto alla richiesta.