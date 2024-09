Fermi tutti: gli americani si sono accorti dell’esistenza di Gianluca Vacchi

Come l’aurora boreale, anche i picchi di hype riguardanti Gianluca Vacchi sono osservabili solo in determinati momenti dell’anno e in circostanze ambientali favorevoli. Tra febbraio e aprile nei paesi dell’estremo nord per quanto riguarda l’aurora; d’estate sui panfili e nelle ville con pavimenti esterni in teak per quanto riguarda Gianluca Vacchi.

Per capirlo, basta dure un’occhiata a Google Trends:

Il primo vero picco è del periodo 31 luglio – 6 agosto 2016. Ora stiamo risalendo. Grab via Google Trends.

Dopo l’esplosione del fenomeno Vacchi dell’estate scorsa, con i balletti in piscina postati su Instagram, il “Dan Bilzerian italiano” era un po’ sparito. Forse perché solo con i climi più miti riesce a mettere in risalto i suoi pettorali, o forse perché d’inverno segue una terapia criogenetica per conservarsi al meglio per l’estate, non lo so: quel che è certo, è che anche quest’anno Vacchi ha trovato il modo per rientrare nell’orbita dell’interesse. E lo ha fatto bucando la barriera di notorietà nazionale.

Inizialmente i giornali scandalistici esteri si erano occupati blandamente di lui perché da qualche tempo è fidanzato con la “quasi Miss Mondo” Ariadna Gutierrez, ma ieri BuzzFeed, come segnalato da Rivista Studio, gli ha dedicato un intero articolo. Anche se in realtà gli hanno scritto male il nome.

L’autore dell’articolo, Matt Stopera, sembra specializzato in pezzi ironici fatti di accostamenti di foto che riguardano determinati personaggi, entusiasmo ingiustificato e un uso delle gif migliore di quello che fa la maggior parte di noi azionandole per sbaglio nella chat di Messenger.

Fondamentalmente il pezzo su “Viacchi” è una via di mezzo fra una presa per il culo e il tipico giubilo per un fenomeno trash. Presenta Vacchi come un “Dad(dy)” italiano che passa il tempo facendo DJ set in costume (perché è ricco), pompare in palestra (perché è ricco) e mangiare spaghetti sulle terrazze panoramiche (perché è ricco)—in maniera fedele, insomma, a quella specie di paradosso contemporaneo da fenomeno internet “talmente ridicolo ed entusiasticamente esoso che me lo farei.” Non è un pezzo particolarmente ispirato, ma per Vacchi rappresenta comunque un nuovo appiglio (oltre che una possibilità, per gli italiani, di essere conosciuti su Instagram e Buzzfeed anche attraverso persone che non siano Chiara Ferragni).

Nei commenti sotto all’articolo i lettori americani ricalcano, a un anno di distanza, quelli del pubblico italiano: battute sui suoi tatuaggi grossolani, sul suo voler essere un anziano-giovane, sulla bellezza dei suoi costumi a mutanda elasticizzati e sul suo edonismo. Ma ce ne sono anche molti che esaltano i suoi balletti: “His dancing videos are fabulous,” ha scritto una ragazza. Altri testimoniano di seguirlo su Instagram da tempo: “I’ve been following him for a few months on Instagram. His wife/girlfriend is GORGEOUS and he does a lot of dance videos, he definitely knows how to use those hips of his..”

A quanto pare, insomma, la portata social di Vacchi ha tutti i requisiti per riuscire ad affermarsi negli Stati Uniti, anche se con sfumature leggermente diverse rispetto alla nostra nomina di Dan Bilzerian italiano. “Hey the male version of Kim Kardashian,” sentenzia uno dei lettori.

Non so se vivere questa nuova bolla di possibile notorietà di Vacchi con orgoglio italiano, o se dolermi per tutti i nuovi balletti che dovremo sorbirci se Gianluca deciderà di cavalcarla.