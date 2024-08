Sabato facciamo una festa in riva la mare a Rimini, e sarà magnifico

Questo post è in collaborazione con Al Mèni

Sabato 22 e domenica 23 giugno a Rimini si svolge Al Mèni, l’evento ideato da Massimo Bottura, che ogni anno chiama a raccolta in Riviera chef da tutto il mondo, per cucinare sotto un vero tendone da circo insieme ai loro colleghi emiliano-romagnoli. I motivi per cui scendere (o salire) a Rimini questo weekend sono molti: gli stand gastronomici, lo street food, il mercato artigianale by Matrioska, ma la verità è che ci terremmo molto ad avervi alla nostra festa sulla in riva al mare che organizziamo insieme ad Al Mèni il 22 sera: Al Mèni Night Out.

Il luogo è lo storico Rock Island, presso il Molo di Levante. Dalle 23 in poi, si accenderanno le luci di un circo a cielo aperto, in riva al mare, per una festa con tutti gli chef protagonisti dell’evento – e non solo. Il tutto annaffiato da cocktail incredibili targati Compagnia dei Caraibi: Gin Mare (anche sponsor di Al Mèni); Plantation Rum; il vermouth di Torino Carlo Alberto.

In più, se resistete fino a notte fonda arriveranno anche i cornetti direttamente da Bologna, grazie ai ragazzi di Forno Brisa. Perché non si può andare a dormire con la pancia vuota, altrimenti il giorno dopo vi viene l’hangover.

Si chiude con Dj Gomma, uno dei sous chef di Massimo Bottura presso l’Osteria Francescana di sera, dj una volta finito il turno.

L’entrata è libera e vi aspettiamo tutti con le braccia aperte e il bicchiere in mano.

