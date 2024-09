Questo venerdi i-D e VICE fanno una festa

Fotografia di Kristin-Lee Moolman e Ib Kamara, “Siya Ngena & William Nkuna, Johannesburg, 2026,” tratta dalla mostra che si terrà durante l’evento.



Visto che a Milano fa caldo ma un caldo di quelli che ti fanno venire voglia di essere a qualsiasi altra latitudine e sta per iniziare Milano Moda Uomo e ogni scusa è buona per staccarsi dal computer, VICE e i-D hanno prenotato la Fabbrica del Vapore a Milano per trasformarla in un gran casino. Insomma, facciamo una festa e siete tutti invitati, a patto che mandiate una mail all’indirizzo festa@vice.com e lo facciate il prima possibile, ché i posti sono limitati.



L’evento sarà venerdì 16 giugno, durerà dalle 19 alle 24 e dietro la console ci saranno dei selezionatori d’eccezione, che si faranno gentilmente un salto in questa clamorosa cappa d’afa per portare un po’ di freschezza. A unirli è un approccio gioioso e mondialista rispetto alla materia elettronica: oppure, per dirla in maniera meno menosa, mettono pezzi da tutto il mondo e li usano per farvi ballare. Ve li presentiamo e facciamo ascoltare qua sotto.

MELÉ

È da 2010 che Melé, nato a Liverpool, produce brani e cerca di rendere le vaste campagne inglesi dei posti migliori con DJ set da gavetta—un conto è farsi le ossa ai Corsica Studios, un altro dover convincere una folla di gente di Bournemouth che la tua semi-blog house coi ritmi kuduro e i sample di chitarre polverose spaccano molto più di, che ne so, un remix di Robbie Williams. Con il passare degli anni, Melé ha intrapreso un percorso che l’ha portato via dalla provincia e verso le consolle di mezzo mondo, seguendo in parallelo una ricerca sonora diretta verso la tradizione africana. Il suo ultimo EP, Scouse Afrika / Helpless, vi permette di sentire ritmi composti da percussioni tribali e snare in levare che manco la miglior tech-house, con sopra una generale presa bene di trilli, squilli e vocalizzi vari.

BONE SODA

Bone Soda è un collettivo, ma anche un’etichetta, ma anche una club night londinese. Non fanno musica loro ma fanno mix, e li fanno così bene che anche NTS si è accorta di loro. Fortunatamente ce ne siamo accorti anche noi, e ora ve li portiamo in Italia. Il loro lavoro sta all’intersezione tra le varie estetiche sonore nate su SoundCloud e YouTube: c’è un forte elemento lo-fi hip-hop, quello che innumerevoli stazioni radio streamano ininterrottamente per migliorare il vostro studio e il vostro sonno, un’attenzione alle produzioni hip-hop e R&B americane più cervellotiche ed eccentriche—quel mondo alla Kaytranada, alla FlyLo, alla GoldLink, alla Knxwledge e così via—ma anche al pop, rilavorato in chiave post-internet.

SECOUSSE

Secousse è un collettivo francese che, da undici anni, porta in giro per il mondo un sound system su cui spara una selezione clamorosa di musiche dal mondo. I suoi fondatori sono ragazzi di origine africana, e quindi—coerentemente agli sviluppi del discorso musicale degli ultimi anni—nei loro set troverete una forte attenzione al discorso afrofuturista e alla morte della world music come ghettizzazione della musica-non-occidentale. In altre parole: Secousse sceglie e remixa pezzi dimenticati dandogli nuova vita, unisce tradizioni e culture in un continuum gioioso e luminoso.

All’evento ci saranno inoltre installazioni video e mostre fotografiche per celebrare l’amore in tutte le sue forme—esporranno lo stilista Ibrahim Kamara, nato in Sierra Leone e basato a Londra, collaboratore di Sampha e portatore di “nuova visione della mascolinità nera,” citando una recente intervista di The FADER; e il video artist Akinola Davies Jr., il cui lavoro mira ad annullare le distanze mentali tra Africa e resto del mondo, in modo che al continente venga degnamente riconosciuta l’enorme influenza che ha sempre avuto sulla cultura mondiale.



Segui l’evento su Facebook. Ricapitolando: l’ingresso è solo su invito, quindi per partecipare invia un’email a: festa@vice.com. L’invito verrà confermato via email. Vieni presto perché i posti sono limitati.



