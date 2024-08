La guida di Noisey ai festival del 2022 in Italia e all’estero

Di solito quella dei festival è una stagione su quattro—anzi, per molti esce dai confini dell’estate con piacevolissime rassegne primaverili e autunnali. Quest’anno però è legittimo provare la sensazione che sia la prima stagione da più di 2 anni in cui possiamo davvero goderci concerti, DJ set, prati, birrette, zanzare e tende come eravamo abituati a fare prima del 2020.

Quindi, senza ulteriori preamboli, ecco una lista in costante aggiornamento dei festival che proprio non dovresti perderti quest’estate.

BEACHES BREW — 06 – 09 giugno — Marina di Ravenna

L’Hana-Bi è una delle location più amate della riviera Romagnola, in mezzo a una pineta costiera. Lì, da anni, si tiene Beaches Brew. Dal 6 al 9 giugno potrai ballare fino a tarda notte con i piedi nella sabbia su una line-up super danzereccia. Qualche esempio? Kelman Duran, Go Dugong, Dj Fitz.

I-DAYS — 09 – 15 giugno — Milano

Festival milanese su tre serate, anche quest’anno saranno appuntamento fisso per chi ha voglia di ascoltare un po’ di rock. La nostra preferita? L’ultima, Green Day + Weezer + Amyl And The Sniffers. Ah, gli I-DAYS sono il primo festival di questa lista, ma decisamente non l’ultimo, in cui potrai finalmente sentire Rkomi.

ROCK IN ROMA — 10 giugno – 11 settembre — Roma

Lo sappiamo, molti di voi sul Rock in Roma ci hanno messo una X sopra dopo il Kendrick-gate del 2020. Però la line-up di quest’anno è lunghissima e fighissima. Rap? Noyz Narcos, Mecna + Coco, Guè, Paky, Baby Gang. Pop? La Rappresentante di Lista, Achille Lauro, Psicologi. Post-Rock? God Is An Astronaut. Rkomi? Sì.

FERRARA SOTTO LE STELLE — 15 – 19 giugno — Ferrara

Pensa a una delle città più affascinanti d’Italia, sotto al cielo blu stellato di una notte d’inizio estate, con la musica di Venerus. Oppure quella dei BNKR44, di Cosmo, di Giorgio Poi o dei Jesus and Mary Chain. Scegli tu la tua colonna sonora, a Ferrara Sotto Le Stelle è difficile sbagliare.

SHERWOOD FESTIVAL — 15 giugno – 16 luglio — Padova

Sherwood è un altro giga-festival organizzato su una serie infinita di concerti che soddisfano tutte le orecchie. Troviamo Noyz, Lo Stato Sociale, Frah Quintale, Margherita Vicario, i Cor Veleno, Caparezza, Madman… Il bello? Sul sito puoi scoprire a quanti di questi puoi accedere con solo 1€.

SÓNAR BARCELONA — 16 – 18 giugno — Barcellona

Finalmente torna anche il Sónar, il paradiso terrestre di qualsiasi amante della musica elettronica. Hai presente il gioco di far girare il mappamondo e fermarlo a occhi chiusi con un dito per vedere dove capiti? Ecco, puoi farlo con la line-up del Sónar con la certezza di cascare bene qualsiasi giorno, sotto qualsiasi palco a qualsiasi orario. A noi sono usciti Amnesia Scanner, Arca, Tommy Cash e Headie One.

OFFSÓNAR — 16 – 19 giugno — Barcellona

OFFSónar sta a Sónar come il burro alla marmellata: una serie di feste organizzate da alcune delle più importanti etichette ed artisti di musica dance che accompagnano e coronano perfettamente l’esperienza del festival. Paul Kalkbrenner, Circoloco, Amelie Lens, Innervisions e non solo: ci vediamo sul dancefloor.

FIRENZE ROCKS — 16 – 19 giugno — Firenze

Hai mai pensato che Nas potesse salire sul palco di un festival italiano, a Firenze, magari con i Red Hot Chili Peppers e Tedua? Beh, al Firenze Rocks può.

LOST MUSIC FESTIVAL — 17 – 19 giugno — Fontanellato (Parma)

Si chiama Lost perché si tiene nel Labirinto della Masone, il labirinto più grande del mondo. La line-up, per quanto piccolina, non ha nulla da invidiare a quella di un grande festival d’elettronica internazionale, anzi: ci saranno, tra i tanti nomi, Eartheater, Lee Gamble, Heith e Gabber Eleganza.

LUCCA SUMMER FESTIVAL — 25 giugno – 31 luglio — Lucca

A Lucca, quest’anno, ce n’è davvero per tutti i gusti. Tantissimi artisti hanno scelto Lucca Summer Festival come tappa del proprio tour, praticamente a trasformare le piazze in enormi dischi di platino. Tra i più quotati ci sono senza dubbio Marracash, Blanco, i Litfiba e Justin Bieber–che salirà sul palco dopo Rkomi e Mara Sattei.

BONSAI GARDEN FESTIVAL — 27 giugno – 21 luglio — Bologna

Al Parco delle Caserme Rosse, un luogo iconico della città bolognese, Bonsai Garden Festival parte con il botto con Ketama126, che non vediamo l’ora di tornare a sentire live con il suo ‘Armageddon’. Poi Rancore, Guè, Ernia, i FASK, Villabanks e tantissimi altri.

KAPPA FUTUR FESTIVAL — 01 – 03 luglio — Torino

Ballare, ballare, ballare. Solo a leggere i nomi del Kappa Futur Festival di quest’anno i fianchi iniziano a muoversi a destra e sinistra e la testa fa su e giù: Nyege Nyege, Peggy Gou e Diplo sono alcuni dei nomi che convertiranno il Parco Dora di Torino in un dancefloor gigantesco.

TERRAFORMA — 01 – 03 luglio — Bollate (Milano)

Terraforma è un centro d’energia, un luogo di aggregazione naturale, un’esperienza, un culto. I veri animali da festival non vedono l’ora di campeggiare giorno e notte durante uno degli eventi più esclusivi dell’estate musicale italiana, ascoltando DJ Nigga Fox, gli Autechre, Dj Marcelle e Lafawndah.

PINEWOOD FESTIVAL — 15 – 17 luglio — L’Aquila

Il Pinewood è uno di quegli eventi che ti manda in tilt e ti fa venire l’ansia da festival, perché ti piacciono tutti i nomi in line-up, non puoi sdoppiarti e sai già che dovrai correre da un palco all’altro per riuscire a sentire almeno un pezzettino di tutti i concerti. Come fai a prendertela con calma se nel giro di tre giorni puoi potenzialmente sentire Mace, Blanco, Tananai, Rkomi, Speranza, Thru Collected, Naska & Panetti, Massimo Pericolo e i Fuera?

Se ti perdi quello in Abruzzo, comunque, puoi sempre andare all’edizione torinese, dal 2 al 3 settembre. Lì, tra i vari, troverai Pop X, Franco126, di nuovo Naska, ancora Thruco, gli Zen Circus e Hello Mimmi.

SOTTOSOPRA FEST — 17 luglio – 24 agosto — Gallipoli

Altro giro, altro super festival di oltre un mese. Sottosopra significa quasi venti concerti dei tuoi artisti italiani preferiti: Marracash, Geolier, Capo Plaza, Massimo Pericolo—e, ovviamente, Rkomi—saranno il cuore dell’estate pugliese.

WOODOO FEST — 20 – 24 luglio — Cassano Magnago (Varese)

Il Woodoo è un festival che, a parti i grandi headliner come Massimo Pericolo, Tutti Fenomeni o Mace, riunisce i volti più interessanti del panorama degli emergenti—o meglio, di quelli che abbiamo proposto tempo fa come emergenti e che ora stanno spaccando come si deve. Così puoi ascoltare in un’unica location Deriansky, i BNKR44, i 20025XS, Nicolaj Serjotti e molti altri.

ORTIGIA SOUND SYSTEM — 27 – 31 luglio — Ortigia (Siracusa)

Quest’anno Ortigia Sound System fa le cose in grande. Tangerine Dream, Loraine James, Dj Python, Overmono, Lyra Pramuk e decine di altri artisti saranno per qualche sera i protagonisti con la loro musica di uno dei luoghi più spettacolari della Sicilia.

INDIEGENO FEST — 29 luglio – 04 agosto — Golfo di Patti (Messina)

Se non ti interessa ascoltare elettronica, negli stessi giorni dell’Ortigia Sound System e sempre in Sicilia, a Messina, c’è Indiegeno Fest che ospita parecchi nomi della musica italiana, come Lazza, Sick Luke, Mara Sattei e Max Gazzè. O uno o l’altro, non hai scuse.

DEKMANTEL — 03 – 08 agosto — Amsterdam

Il secondo festival oltreconfine che ti proponiamo è il Dekmantel. Prepara k-way, scarpe comode e ore di sonno accumulate con astuzia, ti serviranno per passare una delle settimane più devastanti della tua vita con Evian Christ, Giant Swan, Jon Hopkins e decine, ventine, trentine di nomi dell’elettronica mondiale.

VIVA! FESTIVAL — 04 – 07 agosto — Valle d’Itria

Il Viva! è da sempre uno dei festival più variegati dell’offerta estiva italiana. In un unico evento puoi passare da Bluem a Slowthai, o da Tirzah a Space Afrika, o ancora da Alfa Mist ai Moderat. Ti basta dare un occhio alla line-up e scegliere in che mood sei.

ZURICH OPENAIR — 23 – 27 agosto — Zurigo

Line-up un po’ nostalgica, quest’anno gli headliner dello Zurich Openair saranno gli Arctic Monkeys, David Guetta, gli Alt-J e i Bastille. Ma troverai anche Tash Sultana, G-Eazy, Lewis Capaldi e Rita Ora. Un’ottima soluzione per coniugare aria fresca, montagne svizzere, birrette e musica.

SPRING ATTITUDE — 16 – 17 settembre — Roma

Quasi ironico che l’ultimo festival della nostra selezione, a settembre inoltrato, richiami un senso di primavera. Ma Spring Attitude è perfetto per sentire tutti quei nomi che ci siamo persi durante l’estate, oppure che vogliamo risentire perché ci sono piaciuti troppo. Qui, a Cinecittà, troverai i Nu Genea, Centomilacarie, i Post Nebbia, Ditonellapiaga, Fulminacci, Cosmo.

La lista è in continuo aggiornamento, torna a leggerla quando vuoi per controllare le new entry. L’autunno non ci spaventa, siamo certi di poter prolungare la stagione dei festival ancora di qualche mese.