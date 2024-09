Come rendere davvero felice una persona col feticismo dei piedi

Hai mai pensato ai tuoi piedi come a qualcosa di eccitante? Probabilmente no, a meno che tu non stia frequentando qualcuno di molto interessato al fetish dei piedi.

Il feticismo dei piedi include un ampio spettro di attività e preferenze estetiche. Secondo la Mistress Justine Cross, dominatrix e consulente professionista in ambito BDSM, il tipo di fetish di solito dipende in primo luogo dal grado di igiene: “In generale, possiamo individuare due categorie: i piedi puliti e i piedi sporchi.” A questi si aggiungono l’amore per i piedi grandi o piccoli, per il “piede cavo” o per forme particolari delle dita—lunghe e sottili, rotonde e piccine, e qualsiasi cosa stia nel mezzo o vada oltre.

Videos by VICE

“Si tratta di un tipo di feticismo così eterogeneo e diversificato da non esserci una soluzione o preferenza univoca per tutti,” afferma Bella Vendetta, content creator e producer in ambito fetish.

Feticismo dei piedi: come si esprime

Alcune persone incorporano questo feticismo all’interno della propria vita sessuale, mentre altre potrebbero considerarlo erotico anche senza utilizzarlo direttamente per il sesso. Una persona potrebbe essere felice anche solo di massaggiare piedi altrui con un po’ di olio o una lozione, oppure potrebbe voler soltanto ammirarli nei collant, oppure ancora potrebbe voler vedere le dita dimenarsi mentre per il resto si è del tutto vestiti.

Altre opzini: annusare i tuoi piedi, accarezzarteli dolcemente oppure succhiare le dita. Molti adorano la sensazione dei piedi di un’altra persona sul volto, sia che venga fatto con gentilezza oppure come “calpestamento”, quella forma di dominazione dove il piede esercita una pressione intensa sulla faccia. Quest’ultimo caso può essere considerato come una forma di incontro o intersezione tra diverse preferenze erotiche, ad esempio l’umiliazione, la sottomissione fisica o altre forme di BDSM.

Foot fetish: come parlarne

Molte persone esitano di fronte alla prospettiva di condividere preferenze sessuali che potrebbero essere considerate inusuali o addirittura perverse. La qual cosa vale in particolare per il fetish dei piedi, molto spesso del tutto incompreso. Se questa persona è la stessa che frequenti o con cui stai, potrebbe preoccuparsi e temere una tua reazione disgustata, o addirittura di essere rifiutata e respinta.

“Crescendo ci viene spesso detto che ‘i piedi sono sporchi, disgustosi,’ e quindi si scatenano reazioni automatiche,” sostiene Sweet Arches modella di foot fetish. “La cosa migliore da fare è di abbandonare ogni pregiudizio.”

Chiedi alla persona di spiegarti cosa le piace nello specifico. A quel punto, confrontandovi, potrete parlare liberamente di ciò che mette entrambi a proprio agio e vi eccita, prima di arrivare al dunque.

Come curare i piedi

È normale avere un po’ di vergogna per l’aspetto dei propri piedi, soprattutto se non li pensi come un qualcosa di sessuale. E in più potresti proprio non avere idea di cosa dovrebbe rendere erotico un piede. La risposta, ovviamente, è che dipende! “C’è un ‘tipo’ di piede per ognuno,” afferma Sweet Arches. Alcune persone si eccitano con i piedi ben tenuti e puliti, altre amano l’immagine e l’estetica del piede sporco. Oppure potrebbero preferire certi tipi di scarpe, un tipo particolare di calzini o di calze, una pianta del piede più grinzosa, e molto altro.

Richard Lennox, un performer video e producer, racconta che i suoi fan tendono ad ammirare la grandezza del suo piede, la grande arcata plantare e le lunghe dita che formano quasi un “picco”, mentre lui è appassionato di un’estetica diversa. “Preferisco piedi flessuosi o più muscolosi, con dita più corte e dritte,” conferma Lennox. “Ognuno ha i suoi gusti.”

“Per quanto mi riguarda, preferisco i piedi puliti e mi piacciono delle belle unghie con dei bei cuscinetti,” racconta Arches.

A prescindere da come appaiono naturalmente i vostri piedi, è una buona strategia quella di mantenerli ben idratati e curati prima di farci qualsiasi cosa. “Non bisogna trascurare i propri piedi,” sostiene Miss Arcana, modella specializzata nel fetish dei piedi. “Ho una routine piuttosto rigorosa fatta di creme, lozioni e pietra pomice per mantenere i piedi il più possibile morbidi e senza calli.”

Consigli per il foot fetish

Se dopo averne parlato ti va di provare, ecco qualche dritta per iniziare. Un modo facile e diretto per stuzzicare l’interesse dell’altra persona è quello di togliersi le scarpe. “Mi arrivano un sacco di richieste di video dove semplicemente mi rilasso, vestita normalmente ma con i piedi ben in vista,” conferma Mistress D, una modella su OnlyFans e content creator specializzata in foot fetish.

Togliti i calzini e vai in giro a piedi nudi in casa, oppure prova ad appoggiarli vicino all’altra persona mentre state guardando la TV. “Se hai ancora il dubbio sia interessato/a o meno ai tuoi piedi, semplicemente sollevali e mostrali,” dice Arches. Per facilitare le cose, “Come prima mossa basta metterli in grembo.”

Se cerchi un approccio più fisico, chiedi un massaggio ai piedi. “Un massaggio aiuta a superare le proprie barriere mentali,” sostiene Lennox. In più, sono davvero piacevoli! Mentre ti fanno il massaggio mantieni il contatto visivo ed esplicita che ti sta piacendo. Puoi anche complimentarti per la tecnica o semplicemente rilassarti.

“Se approcciate la conversazione con qualche sottigliezza in più, potreste ottenere una reazione migliore!” dice Mistress D. Sottolineando poi che, “Poche persone vogliono confessare subito quanto piaccia loro l’odore dei tuoi piedi!” Un massaggio può quindi far capire se è il caso di andare oltre o di fermarsi lì.

Quando poi la situazione è chiara, “Mi piace dare al partner istruzioni dettagliate su come leccare, baciare e succhiare le mie dita, e paragonare poi il tutto a un atto di sesso orale,” dice Vendetta. E raccomanda inoltre di usare i piedi come se fossero delle mani: “Potete esplorarvi a vicenda le vostre parti del corpo, in questo modo!”

Footjob: come si fa

Benché non sia obbligatorio arrivarci, l’altra persona potrebbe voler sentire i tuoi piedi sui suoi genitali. In tal caso, puoi accontentarlo accarezzando e sfregando i suoi genitali con un po’ di lubrificante: un “footjob”. Gira il piede verso l’interno, come a mettere le mani in posizione di preghiera. Tieni poi le piante dei piedi premute insieme mentre stringi e/o scivoli lungo i genitali.

Il lubrificante a base d’acqua è di solito il migliore in questi casi. Ricordati di tenere un asciugamano a portata di mano per pulirvi con facilità, e per la vostra stessa sicurezza. “Di sicuro non volete trascinarvi in bagno con i piedi lubrificati,” dice Lennox. “Potreste sia sporcare ovunque che scivolare e cadere per terra.”

Fare foto ai piedi

Funzionano bene le foto dall’alto verso il basso, ma potrebbero essere apprezzati anche quegli scatti dove è visibile il volto e una fonte di luce calda e luminosa. “La luce naturale, o una ring light, possono fare la differenza,” dice Miss Arcana.

“Personalmente preferisco includere la mia faccia ma lasciare le dita dei piedi in primo piano,” dice Arches. “In questo modo si ha il ritratto completo.”

“Ci sono così tante posizioni da provare,” dice Mistress D, elencando una vasta gamma di opzioni che includono i piedi incrociati, uno sopra l’altro, oppure fianco a fianco. È poi possibile variare un po’ piegando le dita dei piedi o arricciandoli per creare delle piccole rughe sulle piante, oppure ancora puntando l’alluce verso l’alto come se fosse un segno d’approvazione.

All’altra persona potrebbe anche piacere l’idea di vederti da dietro, con il sedere appoggiato alle piante dei piedi. Se invece apprezza più l’idea di un video, cerca di capire se può interessare l’idea di allungare le dita il più possibile, o al contrario di piegarle verso le piante dei piedi. Insomma, prova angoli e posizioni diversi e accertati di cosa piaccia di più al tuo partner.

Se hai ancora dei dubbi sul successo del tuo approccio, Miss Arcana raccomanda “la posa”, che considera infallibile tra i feticisti dei piedi. “È il miglior punto di riferimento dal quale un principiante può cominciare,” sostiene. “Mettiti a pancia in giù, piega le ginocchia e alza i piedi dietro di te. Hai ottenuto la posizione perfetta per mostrare il tuo volto e, con un po’ di malizia, i tuoi piedi sullo sfondo!”

“Non preoccuparti troppo della ‘posa’ giusta,” conferma Miss Arcana. Ricordati che le foto e i video, proprio come l’atto in sé, riguardano il piacere e non un’idea astratta di perfezione!

Segui Sofia Barrett-Ibarria su Twitter.