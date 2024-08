Il fetish party a Londra dove non sono ammessi uomini

L’Inanna Studio non ha l’aspetto che assoceresti tipicamente al dungeon BDSM più sofisticato di Londra. Le mura sono di un grigio tortora tenue e l’arredamento è sui toni del rosa. Non ci sono crocifissi appesi alle pareti e il latex rosso è nascosto nei guardaroba.

Così, quando un flusso di donne e persone non binarie inizia a entrare dalla porta, accolto da un bicchiere di champagne e un piatto d’uva, mi chiedo se non sia finita per sbaglio a un evento di networking anziché a un fetish party. Poi le persone si spogliano per restare in completi intimi costosi fatti di pizzo, pelle e catenine, e io capisco di essere nel posto giusto.

One Night è stato lanciato nel 2019 come progetto comune tra la fotografa fetish Miss Gold (metà del duo fotografico ed editoriale The London Vagabond), e Mistress Adreena, una dominatrice professionale e modella, nonché proprietaria dell’Inanna Studio. Avendo tenuto solo due eventi prima che la pandemia di COVID-19 colpisse, il ritorno di One Night nell’autunno 2021 è stato salutato con gioia da moltissime persone appassionate di kink a Londra e non solo (ci sono anche partecipanti all’evento che arrivano da Irlanda, Scozia, Spagna e Olanda).

L’idea era fornire uno spazio lontano dallo sguardo maschile perché donne e persone non-binarie potessero celebrare i propri corpi, stringere nuovi legami e, perché no, partecipare alle situazioni offerte dalla serata. Gli eventi sono fotografati da Miss Gold, mentre il suo partner—in genere l’unico uomo al party—si presta come toilette umana per chi lo desidera. C’è anche un gabinetto normale, per chi preferisce tirare uno sciacquone.

Ogni evento ha un tema obbligatorio per la lingerie da indossare e ci sono performance e dimostrazioni fatte da spogliarelliste e artiste shibari, una pratica di bondage erotico di origine giapponese.

Quando sono andata a una serata di One Night a novembre 2021, il tema per l’intimo da indossare era stampe animalier e metalli preziosi. Immaginate una bomboniera di tacchi leopardati, cinture pitonate, lamé oro e gioielli tintinnanti.

A differenza di molti grossi eventi fetish, non c’è musica techno; solo una reception con un bar per chiacchierare, una playroom con funi e panchine per le sculacciate dove chiacchierare e giocare, e musica R&B di sottofondo.

Ottenere il biglietto, ovviamente, è metà del divertimento. I biglietti sono disponibili solo tramite una mailing list di membri verificati, che sono circa duemila in tutto. La capacità dell’Inanna Studio, però, è di 40 persone—e all’ultimo evento i biglietti sono andati sold out in 30 secondi.

Qualche giorno dopo la festa, Adreena invita me e Miss Gold a casa sua, che è decorata con gli stessi toni di rosa e grigio dello studio, per pranzare insieme e parlare di One Night.

“Non pensiamo di voler rendere One Night più grande di così,” dice Miss Gold. “Ci piacerebbe fare feste con più persone, ma non riusciamo a immaginarle in un posto che non sia l’Inanna.”

Adreena è d’accordo: “Ho la sensazione che, per molte serate, il passo falso sia espandersi. Puoi frequentare club fantastici, ma è diverso dal creare un play party. La chiave, per quest’ultimo, è l’intimità. Appena diventa troppo grande, non è più intimo. Abbiamo ipotizzato di fare qualcosa di più ampio una volta all’anno magari, tipo un evento speciale, ma non regolarmente.”

Questa etica, aggiunge Miss Gold, è la ragione per cui il numero di partecipanti ha un certo limite massimo. “Ora, ottenere un biglietto ha qualcosa di speciale per le persone. Penso che la nostra etica sia più importante delle dimensioni dell’evento.”

Con la voglia di intimità a livelli senza precedenti dopo il lockdown, alcuni eventi fetish come Klub Verboten e Crossbreed si sono trasformati da rave underground a serate enormi, ben note e sempre in sold out. Entrambe le mie interlocutrici sono fan di queste feste (Miss Gold lavora anche come fotografa ufficiale di KV), ma hanno opinioni contrastanti sul fatto che si siano ingigantiti.

“In un certo senso, è fantastico,” dice Adreena. “È bello vedere che esiste una comunità enorme e che ci sono tantissime persone che sostengono queste serate affinché possano espandersi. Ma certe volte la trasformazione implica la perdita degli elementi che prima mi piacevano di più.”

E, come sottolinea Miss Gold, c’è tanto altro che può andare storto.

“Una parte di me diffida dell’atmosfera da turismo del kink che hanno gli eventi più grandi. È stressante. Devi far capire a ogni membro dello staff, a ogni dungeon monitor, alla security che basta una persona che non si comporta come deve e la nave affonda. Per cui ho paura che manchi l’intimità, e di non riuscire a tutelare le persone allo stesso modo. E di perdere ciò che rende speciale un party ristretto.”

Finite le nostre insalate passiamo al dessert—una selezione di brownies di lusso offerta da Miss Gold. Mentre li affetta, Adreena spiega come lo spazio più ridotto permetta a persone sconosciute di comunicare in modo più profondo, cosa particolarmente importante quando c’è di mezzo il sesso o del BDSM.

“È così bello—a One Night tutte le persone si parlano tra loro e si riconoscono e conoscono gli altri volti nella stanza,” dice. “Ai grandi eventi, ti presenti con gli amici.”

I biglietti sono venduti singoli o al massimo due alla volta, per cui fare nuove amicizie all’evento è facile. Prima che la playroom apra, le persone partecipanti si ritrovano nella reception, per bere qualcosa e tessere un tappeto di suoni.

Mentre la trepidazione sale, le persone hanno l’occasione di chiedersi a vicenda cosa le ha portate lì, cosa amano, e con chi vorrebbero sperimentare qualcosa quella sera. Molte donne e persone non binarie che hanno partecipato a One Night dicono di aver concluso la serata sempre con nuove amicizie o interessi romantici genuini. One Night risponde a una domanda di mercato chiara, dunque perché non c’è mai stato un evento come questo, solo per donne e persone non binarie, prima d’ora?

“Ci sono eventi—come lo Skirt Club—ma hanno una vibe e un pubblico diversi,” dice Adreena a pranzo. “Sono più eventi per scambiste donne e possono essere molto sessualmente aggressivi. Non mi sono mai sentita a casa nella scena scambista. Non ho niente contro, ma l’atmosfera è diversa.”

La fondatrice di Skirt Club, Genevieve LeJeune, dice a VICE in altra sede che l’evento è uno spazio sicuro per le donne e non è solo per scambiste. “Partecipano soprattutto donne timide e bi-curiose,” spiega. “Il team passa gran parte della serata a creare giochi per rompere il ghiaccio e farle sentire abbastanza a loro agio per fare la prima mossa.”

Per quanto esistano altri eventi che coinvolgono donne a livello organizzativo, Miss Gold dice che molti sono fondati e gestiti principalmente da uomini. “Chi sono loro per dire come vogliamo giocare? La strada per rimuovere l’eteronormatività dai sex party è ancora lunga e spesso le donne sono presenti a questi eventi per compiacere lo sguardo maschile.”

Adreena aggiunge che la differenza tra lo sguardo maschile e quello femminile è “dovuto alla generale esperienza di vita legata all’essere una donna e a ciò che bisogna sopportare.”

“Passiamo tutta la vita a essere in qualche modo oggettivizzate e quindi trovo conforto nelle altre donne, nell’energia che si crea dall’avere solo donne e persone non binarie in uno spazio,” spiega. “Nel contesto delle nostre feste, penso che lo sguardo femminile sia celebrativo e amorevole. La quantità di tempo che le persone passano a complimentarsi l’intimo a vicenda è puro amore. È celebrare il sesso…”

All’evento, io, Adreena e un paio di altre donne ci troviamo appoggiate a una gabbia di sottomissione, e contempliamo la scena che si consuma davanti a noi. Tante cose accadono contemporaneamente—sculacciate, sesso di gruppo, sesso su un’altalena, bondage—ma, per qualche ragione, niente sembra minaccioso. Nessuna persona inquietante che fissa o si masturba in un angolo. Se una persona (o gruppo di persone) chiedesse più privacy, sono certa che sarebbe accontentata immediatamente.

“A One Night puoi scegliere di fare voyeurismo, ma chi lo fa è molto rispettoso. Ci sono sempre i segaioli solitari [chi guarda una scena e si masturba senza chiedere il consenso di chi ha intorno] ai grandi eventi, ma non qui. Odio i segaioli solitari nei sex club. Li odio, cazzo.”

Adreena concorda: “È molto più difficile avere segaioli solitari a un party dove la maggior parte delle persone ha una vulva.”

Puoi seguire One Night su Instagram.