Ci siamo fatti qualche domanda sulle misteriose fidanzate di Leonardo DiCaprio

A fine maggio, Leo DiCaprio ha compiuto il suo pellegrinaggio annuale al Festival di Cannes—quest’anno era presente per la prima del film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood, in cui recita insieme a Brad Pitt e Margot Robbie. Ma stando a un’attenta osservazione dei suoi movimenti degli ultimi anni, sembra che la ragione principale per cui Leo va a Cannes sia passare del tempo con le modelle.

Leonardo DiCaprio now knows: You either die a hero or live long enough to become an Instagram boyfriend pic.twitter.com/rKb9REAcjN — Andrew Gruttadaro (@andrewgrutt) May 19, 2019

Quest’anno, DiCaprio ha partecipato al festival con la modella ventunenne Camila Morrone, con cui ha una relazione da un anno e mezzo. Com’è sua abitudine, DiCaprio non l’ha presentata come la fidanzata né ci ha mai sfilato insieme sul tappeto rosso. (Lei ha assistito alla prima di C’era una volta a… Hollywood, ma ha posato da sola per le foto sul red carpet.) I due hanno trascorso in Francia un altro po’ di tempo insieme, cosa che sappiamo grazie al Daily Mail; il tabloid britannico ha pubblicato queste (straordinarie!) foto di Leo e Morrone dopo un pranzo romantico.

Negli ultimi due decenni, Leo ha frequentato decine di modelle, per lo più bionde, al di sotto dei 25 anni (una rara eccezione è stata Blake Lively, un’attrice bionda che a un certo punto aveva un contratto con Chanel). Dati alla mano, è un dato sorprendente, il che spiega perché questo grafico sia diventato virale su Reddit:

Riassumendo: DiCaprio invecchia, ma le sue fidanzate rimangono della stessa età. E non parlano mai di lui alla stampa. Come è stato possibile creare questo equilibrio e mantenerlo per vent’anni? Scopriamolo:

Incontrare modelle a Cannes

Quando è single, Leo va a Cannes per incontrare nuove modelle. Quando è fidanzato, porta con sé la modella che sta frequentando, e incontra comunque nuove modelle. Secondo una ricerca fatta consultando i tabloid, questa tendenza è iniziata nel 2011, quando Leo ha partecipato al festival poco dopo la sua rottura con la modella Bar Refaeli, allora venticinquenne. Al festival quell’anno, ha incontrato Lively, allora ventitreenne. (I due hanno avuto una breve relazione, poi lei lo ha scaricato per Ryan Reynolds.) Nel 2016 ha incontrato la modella di Sports Illustrated Nina Agdal, che ha lasciato pochi giorni prima di Cannes l’anno successivo (lei aveva appena compiuto 24 anni, avvicinandosi pericolosamente a quello che sembrerebbe il limite di età per le fidanzate di Leo—25). Quell’anno DiCaprio ha partecipato al festival da solo, così come Morrone, che allora aveva 19 anni. Hanno iniziato a uscire ufficialmente insieme sei mesi dopo. (Il caso vuole che Morrone sia l’ex figliastra del buon amico di Leo Al Pacino.)

Leo non ha mai discusso pubblicamente della sua strategia, ma secondo una modella coraggiosa che ne ha parlato con Cosmo, c’è del metodo. “L’ho visto a una festa. E si era presentato vestito in modo molto informale, con un cappellino da baseball,” ha detto. “Tutti gli altri erano in smoking, lui è venuto con un cappellino da baseball, è stato lì per cinque minuti, ha trovato una ragazza e se n’è andato. Vai così, Leo! Volevo dargli un cinque, ma non lo conoscevo, quindi non l’ho fatto.”

Certo, Cannes è solo una volta all’anno, quindi Leo ha trovato il modo di incontrare modelle anche negli Stati Uniti. Nel 2017, il New York Daily News ha pubblicato un servizio su come si stava muovendo Leo subito dopo l’esplosione del #MeToo. Ecco l’atmosfera a una festa di Halloween a Manhatan poche settimane dopo la diffusione delle prime notizie su Harvey Weinstein:

“I presenti avevano notato, non senza un certo stupore, che Leonardo DiCaprio non si era avvicinato a nessuna delle bellissime donne presenti alla festa, piena di modelle che sembravano essere il suo tipo. ‘È arrivato con cinque amici, indossava un cappellino da baseball, e non ha parlato con nessuno al di fuori del suo gruppo,’ riferisce una fonte interna. ‘E per nessuno intendo nes-su-no.’”

Ci è stato riferito che gli ‘ambasciatori’ di DiCaprio si sono limitati a chieder molto educatamente alle donne che hanno incontrato i loro biglietti da visita, per poi tornare a parlare tra loro.”

Sebbene per il Daily News tutto ciò fosse segno di cambiamenti nel suo approccio e nella sua vita relazionale, è risaputo che DiCaprio abbia spesso fatto ricorso ad amici per conoscere altre donne. E da tempo immemore: la cosiddetta “Pussy Posse” è entrata in azione nei club di New York negli anni Novanta, e i migliori luogotenenti di Leo gli sono ancora fedeli dopo tutti questi anni. (Ecco Tobey Maguire che porta due giovani modelle a prendere un caffè con Leo nell’autunno del 2017, poco prima che Leo cominciasse a frequentare la Morrone. Maguire, per quel che vale, ha divorziato dalla moglie Jen Meyer nel 2016 e l’ultima persona con cui è stato visto uscire è una ventiseienne. Professione: modella.)

Il fidanzamento

Quindi, cosa succede a una modella quando Leo la rende ufficialmente la sua fidanzata? Non è che la tenga completamente nascosta. Nell’ultimo anno e mezzo, i paparazzi hanno scattato foto di Leo e Morrone insieme su uno yacht ad Antibes, a fare snorkeling a Positano, e seduti per terra al Coachella. (Stranamente, la coppia deve ancora essere fotografata in sella alle Citi bikes di New York—una delle attività preferite per gli appuntamenti estivi di Leo). Nonostante queste uscite pubbliche, Morrone, un’attrice in ascesa che quest’anno aveva un film suo a Cannes, non ha mai parlato della sua relazione in un’intervista o pubblicato qualcosa su Leo su Instagram, dove ha 1,7 milioni di follower.

E a questo punto, i giornalisti non chiedono nemmeno più a Leo della sua vita personale. Al momento, quando decide di parlare alla stampa, DiCaprio tende a concentrarsi quasi esclusivamente sui suoi film o la sua attività benefica contro il riscaldamento globale attraverso la Leonardo Dicaprio Foundation. Questo è dovuto, immagino, a una combinazione di sessismo (agli uomini la domanda “Quando hai intenzione di sistemarti e fare dei figli?” viene posta molto meno che alle donne) e il fatto che Leo si serva di una potente agenzia di PR di Hollywood, la Sunshine Sachs. L’ultima volta che qualcuno gli ha chiesto direttamente della sua vita sentimentale è stato in un’intervista con la rivista Parade nel 2016. (La sua risposta è stata breve e non esaustiva).

Si dice anche da tempo che le donne che frequentano DiCaprio firmino una specie di accordo di riservatezza. Se è vero che nessun reporter ha mai messo le mani su questa specie di accordo, nel 2017 il Los Angeles Times ha parlato degli accordi di non divulgazione che DiCaprio faceva firmare ai dipendenti della sua società di produzione Greenhour Corp. Gli accordi erano “esageratamente estesi,” ha riferito un esperto, e impedivano ai dipendenti di dilvugare qualsiasi “informazione riservata” su Leo.

“Le informazioni riservate, secondo quel documento, includono dettagli sull’attore, sulla sua famiglia e sui suoi amici, sulle sue attività commerciali e persino ‘sull’esistenza di un rapporto commerciale e/o personale con DiCaprio,’” aveva riportato il Times. Che Leo abbia fatto firmare alle modelle che ha frequentato degli accordi ufficiali o meno, la maggior parte di loro esita a parlare della loro relazione ai media.

Cosa succede quando qualcuna infrange le regole?

Ci sono state pochissime occasioni in cui una delle fidanzate di DiCaprio abbia condiviso pubblicamente informazioni sulla relazione. Nell’estate del 2013, Leo, che allora aveva 38 anni, frequentava la modella Toni Garrn e aveva organizzato una festa per il suo ventunesimo compleanno nella sua villa a Hollywood. Come fanno molti giovani, alcuni degli amici della ragazza avevano twittato e pubblicato foto della festa su Instagram.

La nota blogger di gossip Lainey Gossip aveva poi condiviso queste foto sul suo sito, prima di ricevere una richiesta per la loro rimozione. La maggior parte degli amici che avevano pubblicato le foto le hanno poi cancellate, anche se ne ho trovate due ancora online—una foto di gruppo e una foto di un’amica di Garrn in posa con il cane di Leo, Django.

L’unica delle ex fidanzate di Leo che ha davvero parlato della relazione è la sua ex più famosa (e quindi potente): Gisele Bündchen. E ha aspettato 14 anni per farlo. In un’intervista con la rivista Porter, a febbraio, ha detto di aver rotto con Leo dopo aver deciso di affrontare l’ansia di cui soffriva mettendo da parte i bagordi. Leo non ha risposto.

