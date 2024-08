Foto di un ‘fight club’ di adolescenti che fanno a botte nei campi

Il fotografo Victor Blanchevoye, 23 anni, di Bruxelles, è un appassionato di sport da combattimento. Curiosando sui social media, ha trovato Hood Fights Tiel, un fight club con sede nell’omonima città nell’Est dei Paesi Bassi. Il club si basa su una premessa semplice: qualunque persona interessata può presentarsi in mezzo al nulla e fare a botte.

Durante l’incontro, il pubblico si dispone in cerchio attorno ai due partecipanti e l’arbitro. Non ci sono regole particolari, ma l’idea è di mantenere un certo grado di civiltà. I match vengono filmati e caricati sul canale YouTube del club con tanto di commento tecnico. Chi assiste ai match può anche fare foto e video per conto suo.

Blanchevoye è andato a circa 15 di queste scazzottate. All’inizio era un po’ esitante perché non sapeva che tipo di personaggi avrebbe incontrato. “In questo mondo ci sono un sacco di neonazisti,” dice. Fortunatamente, non era questo il caso. “I partecipanti vengono da ogni angolo del mondo e spesso rappresentano il loro paese d’origine o la loro comunità,” continua. “C’è un’atmosfera quasi olimpica.”

In generale, dice che gli incontri sono piuttosto leggeri e sono considerati una specie di allenamento. “Un giorno è passata la polizia giusto per controllare che tutto fosse OK, e sorprendentemente non ha fatto problemi,” racconta Blanchevoye. “L’unica cosa è che secondo me gli organizzatori dovrebbero trattare con più attenzione le cadute. E sarebbe un bene avere qualche persona in grado di aiutare i lottatori in caso di infortunio.”

La maggioranza dei lottatori è giovanissima, in genere attorno ai 17 anni. “Quello che ammiro di più è Amidou,” ammette Blanchevoye. A soli 17 anni, Amidou, che non ha voluto rivelare il cognome, è il campione del gruppo. “A parte essere molto forte, è anche molto comunicativo. Non si muove senza la sua gang.”

