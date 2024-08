La figlia di Kurt Cobain adesso ha un account Instagram di ricette

Confessione: io e Frances Bean Cobain siamo nati nello stesso giorno, alla stessa ora. Ho sempre pensato avessimo strane connessioni in comune, tipo gemelli separati alla nascita o che fossimo la stessa persona, ma non ho mai trovato elementi che avvalorassero la mia tesi, né punti in comune nelle nostre vite.

Fino ad oggi.

Con grande sorpresa, il piccolo fagiolo di Kurt Cobain e Curtney Love ha aperto un account instagram dedicato al food e alle ricette. Ovviamente alla sua maniera, oscura, con il nome di @spacewhitchin_in_thekitchen.

Sul profilo, la modella, figlia d’arte e visual artist dagli occhi azzurro ghiaccio e le guance paffute conta una marea di follower: una cosa come 750.000 seguaci per un account davvero strano fatto di foto con Babbo Natale, screenshot criptici giapponesi e ragazzine che danzano per conto di Gesù. Tra queste foto non ce n’è nemmeno l’ombra di un piatto.

In un solo giorno, il nuovo account di cucina ha raccolto 50.000 follower, tra cui, naturalmente, me.

“E quindi ho creato un nuovo account in cui proverò a caricare giorno per giorno routine culinarie/ricette/idee”, ha fatto sapere tramite un post su quello principale.

Si inizia con un post su come fare un uovo cotto al forno dentro un avocado – che Franks sembra più uccidere a pugnalate piuttosto che volerlo mangiare -, la cui ricetta si può riassumere così: “Riscaldate il forno, togliete il nocciolo dell’avocado e metteteci al suo posto un tuorlo. Salate, pepate e mettete in forno per 10 minuti.”

Al secondo posto troviamo invece Bratwurst & Butternut Squash Hash, salsicce ricoperte da una montagna di zucca oblunga spappolata, che devono essere piuttosto buone.

In una confusione anarchica, capita che metta la ricetta esatta in didascalia, o che la inserisca nelle stories, magari reggendo per venti secondi un quaderno ad anelli, seguito da un video del suo cane.

Ma non finisce qui, perché a quanto pare, nello spazio di dieci ore, ha deciso che nemmeno le storie di Instagram facciano al caso suo, quindi di notizia ce n’è un’altra: oltre alle belle foto di cibo, c’è un canale youtube ancora vuoto destinato alle “sperimentazioni e ai miscugli”, in cui poterla vedere alle prese con i fornelli prima della ricetta definitiva.

Noia? Passione vera? Declinazioni poetiche nell’era del foodporn? So solo che promette di essere l’account Instagram di cibo di cui non potremo fare a meno nel 2018.

E poi quell’unico piatto coi cactus che usa per impiattare è bellissimo.