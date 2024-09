Fili, manopole e moduli per i patiti dei synth al MEFF di Firenze

Il 24 e 24 Aprile nella sede fiorentina dello IED, ad un passo dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, si svolgerà la fiera di sintetizzatori modulari MEFF che coinvolge più di 20 marchi proveniente da tutto il mondo. L’evento è organizzato da TipTop audio, noto marchio californiano di sintetizzatori e Lattex Plus, organizzazione di eventi punto di riferimento della scena fiorentina.

Nel corso dei due giorni, Firenze, culla del rinascimento, si trasformerà in polo di riferimento per la ricerca musicale più all’avanguardia in Italia.

MEFF costituisce, infatti, una vetrina ideale per riunire insieme persone dell’intera filiera musicale attraverso incontri e presentazioni con i produttori di sintetizzatori.



L’iniziativa coinvolge alcune tra le più importanti marche di sintetizzatori e, più in generale, di tecnologia nell’ambito della produzione musicale come Roland, TipTop Audio, Jomox, 4ms e Ableton.

Il quartier generale della fiera sarà l’istituto IED che con i suoi 2400mq e 14 aule in palazzo antico nei pressi del Duomo è integrato perfettamente nel tessuto storico e architettonico della città.

Ci saranno numerose performance live che vedranno alternarsi espositori ed ospiti quali Ludus Pinsky, JesterN, Maurizio Montini, Krauftzug, i progetti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e molti altri. L’inaugurazione si terrà presso il Tender Club dove la notte del 24 Aprile si esibiranno live Colin Benders, Angle e Joao Ceser.

Creators è tra i media partner dell’evento. Per saperne di più, guarda il programma sulla pagina Facebook e sul sito di TipTop Audio.