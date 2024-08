Uno studio ha trovato il film horror più spaventoso di sempre

Ok, forse non ci troviamo nella sezione “scienza”, fatto sta che è uscita un’indagine che sostiene di aver individuato con assoluta certezza il film horror più spaventoso di tutti i tempi.

Sarà L’Esorcista? Shining? Nosferatu? Suspiria? La casa dalle finestre che ridono? No. A quanto pare, sarebbe… Sinister, un film del 2012 in cui Ethan Hawke si trasferisce con la sua famiglia in una casa dove si è verificata (ovviamente) una serie di brutali omicidi e lì incorre nell’ira di un demone capellone chiamato “Bughul” che somiglia tantissimo a un membro degli Slipknot.

Videos by VICE

Sono pochi i fan dell’orrore che considererebbero Sinister il film più spaventoso di tutti i tempi. Secondo l’aggregatore di recensioni online Metacritic, dopo l’uscita le recensioni sono state “incerte o medie”: molte persone l’hanno trovato ben fatto, anche se un po’ freddo e poco ispirato, ma molte altre l’hanno stroncato. Una critica sentenziava: “Sinister contiene praticamente tutto quello che odio dell’horror moderno, una valanga a casaccio di spaventi improvvisi e trucchetti scricchiolanti, ‘colpi di scena’ telefonatissimi, e il sordo incedere della prevedibilità che lentamente e goffamente si trascina fino a un finale che arriva decisamente troppo tardi.” Ahia! Daniel Edelstine di Vulture ha scritto: “Sinister ha ottenuto un risultato che credevo impossibile: ha portato me, un fanatico dell’horror da tutta la vita, a odiare i film horror.”

E allora come sono giunti a questa bizzarra conclusione gli autori dell’indagine? “The Science of Scare Project” è stato condotto da “broadbandchoices”, che nasce per paragonare offerte di servizi mobile, internet e TV. A cinquanta persone è stato chiesto di guardare oltre 100 ore di film horror mentre la loro attività cardiaca veniva monitorata. Così è stato rilevato che Sinister è il film che ha accresciuto il battito cardiaco dei soggetti più di ogni altro film—la media era di 65 battiti al minuto, ma durante Sinister ha raggiunto gli 86.

Per rendere ancora più sospetto lo studio, al secondo posto si è piazzato Insidious, un altro prodotto anni Zero tutto spaventi e poca sostanza. Questo si è aggiudicato anche il premio di “miglior spavento”—a un certo momento del film, il battito cardiaco degli ospiti è schizzato a 133 BPM. Il resto della top ten recita: L’Evocazione – The Conjuring, Hereditary – Le Radici Del Male, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2 – Il Caso Enfield, Babadook, The Descent – Discesa Nelle Tenebre e The Visit. Ci sono alcuni ottimi film in questa lista (Hereditary, It Follows, Babadook e The Descent sono tutti eccellenti) ma insospettisce che nessun film girato prima del 2000 si sia piazzato in classifica.

Lo studio è interessante, ma sembra interpretare il significato di “orrore” in senso troppo limitato. I film horror non sono fatti solo per farti saltare sulla sedia o farti aumentare il battito cardiaco. Alcuni dei film più spaventosi di tutti i tempi non usano affatto quel tipo di giochetti, preferendo un terrore subdolo, a lento rilascio, che resta con te anche per giorni dopo la fine dei titoli di coda.