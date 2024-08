Film che parlano di musica da vedere ora che siete chiusi in casa

Sull’internet che parla di cultura, in questo momento, ci sono un sacco di liste di consigli di cose da ascoltare e guardare per passare il tempo in tempi di coronavirus. Ci mettiamo anche noi: dopo i canali YouTube che parlano di musica, ecco un po’ di film e documentari che parlano di musica pronti da guardare su Netflix e Prime.

Travis Scott: Look Mum I Can Fly (Netflix)

La storia della carriera fulminante di Travis Scott, culminata con la pubblicazione di ASTROWORLD, uno degli album più influenti degli ultimi tempi. Ci troverete spezzoni di live, racconti dei suoi amici e parenti, sessioni in studio e storie di fan a cui Travis ha cambiato la vita.

Videos by VICE

Numero Zero – Alle origini del rap italiano (Netflix)

Per raccontare la storia del rap italiano non si può prescindere dai racconti di chi ha fatto parte della sua golden age. Questo film fa proprio questo, andando a intervistare artisti come Ensi, Kaos One, Neffa e Deda, i Colle Der Fomento, Big Fish, Fabri Fibra, Tormento e molti altri.

Urlatori alla sbarra (Prime Video)

C’è stato un periodo storico in cui in Italia il rock, o anche solo in generale la musica dei giovani, era vista come una malattia terminale. Citazione reale da un telegiornale dell’epoca, con un po’ di body shaming: “Oltre il cancro e l’infarto i nostri tempi hanno un terzo malanno: il rock and roll. Colpisce anche i grassi, come Guidone.” Ecco, questo film con Adriano Celentano e Mina racconta quella scena dal punto di vista degli artisti, che tutti prendevano per il culo chiamando “urlatori”.

L’erba del vicino (Netflix)

Documentario Netflix molto interessante sulla storia della cannabis negli Stati Uniti, presentato dal pioniere dell’hip hop Fab 5 Freddy. Dal jazz al rap, uno dei temi centrali è il legame tra marijuana e musica e i numerosi ospiti vi insegneranno che Louis Armstrong fumava quanto Snoop Dogg.

Ryuichi Sakamoto: async at the Park Avenue Armory (Prime Video)

Ryuichi Sakamoto è una leggenda: pianista e producer di musica elettronica sperimentale che ama costruire panorami sonori incantevoli con un utilizzo atipico di vari strumenti. “Async at the Park Avenue Armory” mostra un suo intimo concerto svolto in una meravigliosa sala newyorchese: farà del bene alla vostra anima.

What Happened, Miss Simone? (Netflix)

Nina Simone è stata una delle più grandi cantanti di tutti i tempi, l’arma segreta dell’hip-hop, ma anche un’attivista impegnata nel campo dei diritti civili durante i turbolenti anni ‘60. Questo film racconta la sua vita con video mai resi pubblici prima d’ora e interviste a parenti e amici dell’artista.

Reincarnated (Netflix)

Un documentario di VICE che accompagna in viaggio in Jamaica Snoop Dogg. Tra rastafarianesimo, musica tradizionale, rap e una montagna di erba, questa piccola perla racconta la storia della nascita del suo alter ego Snoop Lion.

The Velvet Underground & Nico (Prime Video)

Nella categoria “band che hanno fatto la storia”, i Velvet Underground sono forse quelli che hanno fatto più la storia. Sotto la direzione di Andy Warhol, questi ragazzi facevano suoni completamente alieni e assurdi per gli anni Sessanta da cui venivano, e ovviamente all’epoca non li considerò nessuno. Ma fortunatamente abbiamo questo film di un loro concerto improvvisato alla Factory, che dovrebbe stare in un museo più che su una piattaforma di streaming.

Homecoming (Netflix)

Ci sono concerti che rimangono nella storia, e quello di Beyoncé al Coachella nel 2018 è uno di quelli. “Homecoming” ne racconta il dietro le quinte e il percorso che ha permesso a Queen Bey di arrivare così in alto.

The National: I Am Easy To Find, Live From New York’s Beacon Theatre (Prime Video)

I National sono una delle band che meglio rappresentano l’epica americana, se al posto del sogno ci fosse la malinconia. Due coppie di fratelli e un cantante che salgono sul palco ogni volta e ci mettono l’anima, dato che spesso partono bicchieri di vino, passeggiate in mezzo al pubblico e microfoni rotti. Questo è un concerto del loro ultimo tour per il loro ultimo, bellissimo disco.

Murder Rap: Inside the Biggie and Tupac Murders (Prime Video)

Quindi Tupac è ancora vivo e sta in Malesia? E dietro l’omicidio di Biggie c’era davvero una cospirazione? Com’è possibile che rimanga qualcosa di irrisolto negli omicidi dei due rapper più famosi degli anni Novanta? Questo documentario cerca di fare luce una volta per tutte sulle vicende legali più celebri della storia dell’hip-hop e vi farà rendere conto come e perché la morte, in un gioco assurdo, rende leggendari gli artisti.

Zeta – Una storia hip-hop (Prime Video)

Ok, questo non è un bel film. È pieno di luoghi comuni e dialoghi stupido. Izi stesso, che ne è il protagonista, non ne va particolarmente orgoglioso. Ma guardatelo pensando a quanto eravamo innocenti solo cinque anni fa. E a quanto fa ridere oggi vedere i nomi di Metal Carter, Izi e Rancore nello stesso cast.



Segui Noisey su Instagram, YouTube e Facebook.