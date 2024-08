I film peggiori che ho visto nel 2017

Ah, i film! Quest’anno ne ho visti tantissimi. Alcuni mi sono piaciuti, e altri non mi hanno lasciato assolutamente niente. Altri ancora, però, li ho proprio odiati, e questa è una lista probabilmente incompleta e sicuramente soggettiva dei titoli di questa categoria.

Prima di cominciare: non ci troverete alcuni dei film ufficialmente ritenuti i peggiori—tra cui Emoji – Accendi le emozioni, The Greatest Showman, Geostorm , Justice League, Daddy’s Home 2, Qua la zampa!—perché non ho avuto tempo di guardarli. Ma avrei voluto vederli, eccome se avrei voluto.

LA CURA DAL BENESSERE

Ho resistito a fatica fino alla fine, ma la tentazione di andarmene era forte. Nemmeno il fascino di Dane DeHaan (che quest’anno abbiamo visto in un film di gran lunga migliore, Valerian e la città dei mille pianeti, almeno secondo il mio modesto parere) e la presenza di Gore Verbinski alla regia sono riusciti a trascinarlo fuori dal pantano. E la palette di colori! Terribile.

LA BELLA E LA BESTIA

La cosa più bella di questo remake totalmente non necessario ma indubbiamente atroce e acchiappa-soldi è che dopo il film i miei amici ed io siamo finiti a vedere il cartone originale accompagnati da qualche bottiglia di vino. Merita ancora. La seconda cosa più bella di questo film è la scena “Stia con noi”, che lì per lì ho trovato molto godibile e psichedelica. Ma il resto rimane atroce.

SONG TO SONG

Song to Song è un piagnisteo in musica a firma di Terrence Malick che contiene un’unica scena decente, quella che vede Val Kilmer e un secchio di quello che potrebbe essere o non essere dell’uranio. La scena non supera i 90 secondi. Ma il film dura qualcosa come cinque ore. C’è chi dice che Malick non può essere sottovalutato a questo punto della sua carriera, e che chi lo fa non ha abbastanza considerazione del cinema in quanto forma d’arte. Ok.

LA SCOPERTA



È doloroso scrivere questa recenione: l’ultima volta che avevo visto Charlie McDowell era stato in The One I Love, un film di fantascienza intelligente e coinvolgente in salsa mumblecore, e leggendo la trama de La Scoperta mi ero creata delle aspettative. (In una frase: E se riuscissimo a scoprire cosa succede quando moriamo?) Sfortunatamente, La Scoperta è stato rovinato da un ritmo languido, una sceneggiatura fiacca e la totale assenza di chimica tra i due protagonisti, Jason Segel e Rooney Mara. Pazienza.

ALIEN: COVENANT

Quest’anno abbiamo assistito all’uscita di un film dal ritmo serrato, entusiasmante ed eccessivamente violento mascherato da film di fantascienza che si rifaceva a uno dei più iconici fim sugli alieni della storia del cinema. Quel film si chiamava Life – Non oltrepassare il limite e l’ho visto per caso perché erano finiti i biglietti per il film dei Power Rangers. Il film dei Power Rangers alla fine non l’ho visto, ma ho visto Alien: Covenant. L’ho odiato.

BAYWATCH

Mi pare di aver mangiato nachos mentre guardavo questo film. Almeno una cosa positiva. L’unica cosa divertente di Baywatch è quest’articolo su Baywatch. Preferirei leggermelo migliaia di volte e non pensare mai più al film in sé.

IL LIBRO DI HENRY

Sapete che questo film faceva così schifo che penso che alla fine mi sia piaciuto? Andiamo avanti.

L’INGANNO

Belle luci. Mi piace quando ci sono gli spargimenti di sangue. Per il resto, il film peggiore della carriera di Sofia Coppola (e mi è persino piaciuto Bling Ring). Davvero, non so nemmeno che dire.

COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD

Ho pure intervistato Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson a proposito di questo film. Parlare con loro è stato davvero incredibile. Ryan Reynolds ha ammesso che il film è stato praticamente riscritto all’ultimo minuto, quando entrambi erano già stati ingaggiati—passando così da ‘drammatico’ a ‘commedia’. Si è visto. Che poi non è importante la mia opinione su questo film, perché per un po’ di tempo è stato il numero uno ai botteghini americani (ve ne eravate accorti?) e probabilmente faranno dei sequel.

MADRE!

Forse il film peggiore degli ultimi dieci anni. Non mi piace pensare alle questioni di gusti come a una cosa ‘noi contro di voi’, perché a ognuno piace quel che gli piace. Ma se vi è piaciuto questo elogio dolorosamente confuso e auto-indulgente della dubbia nozione di necessità di distruzione per la gloria della creatività maschile, siete dei mostri. (Anche io sono un mostro, ma solo perché l’ho visto due volte. Storia lunga.)

BLADE RUNNER 2049

Spoiler alert: questo compare anche in moltissime liste di film migliori dell’anno. A un sacco di gente è piaciuto! A me no. La fotografia è incredibile e forse mi comprerò la versione Blu-Ray solo per questo. Ma tutto il resto è una noiosa tirata (un rarissimo buco nell’acqua per Denis Villeneuve). Di alcuni film bisognerebbe proprio evitare il sequel.