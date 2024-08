Finalmente potrete usare Gianluigi Buffon per… pilotare un carro armato

In World of Tanks piloti carri armati e li usi per distruggere altri carri armati. Non succede molto altro nel gioco multiplayer online, ma a dirla tutta non mi sembra serva granché altro per rendere l’esperienza incredibile. L’unica, forse, è… Gianluigi Buffon. No? Avete presente tutte quelle volte che avete sperato di poter usare Buffon per pilotare un carro armato…? Ehm… sì, un sacco di volte.

È l’ultima novità di casa Wargaming, il publisher di World of Tanks, che ha appena annunciato una partnership con il leggendario portiere della Juventus che lo porterà all’interno del gioco insieme a 11 nuovi carri armati italiani. Per il suo bene, però, non usatelo per parare la cannonate: non funziona, fidatevi.