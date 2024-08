Migliaia di film, canzoni e libri di culto sono appena diventati di pubblico dominio

Allo scoccare della mezzanotte di questo nuovo anno, film, canzoni e libri creati nel 1923 — persino l’amato cartone animato Felix the Cat — sono diventati disponibili per chiunque voglia adattarli, riproporli o distribuirli a propria discrezione.

Un congelamento delle scadenze dei diritti d’autore durato 20 anni ha impedito a un sacco di opere del 1923 di diventare di pubblico dominio — opere come il film I dieci comandamenti della Paramount Pictures, o Il pellegrino di Charlie Chaplin, e alcuni romanzi di Aldous Huxley.

Una pubblicazione così massiva di opere iconiche è senza precedenti, dicono gli esperti — specialmente nell’era digitale, considerato che l’ultimo evento simile è precedente a Google.

“Far ripartire il pubblico dominio ha di per sé un valore enorme, ma l’errore è stato in primo luogo estendere i termini di protezione per opere già create,” ha detto a Motherboard Michael Geist, un professore di legge dell’Università di Ottawa.

La colpa è di una regola del 1998 nota come il Sonny Bono Copyright Term Extension Act, notoriamente sfruttato dalla Walt Disney Company per allungare le protezioni sui propri copyright. È stato speculato che Disney volesse prolungare il diritto d’autore sul cartone animato del 1928 Steamboat Willie, che ha segnato il debutto di un certo Mr. Mouse.

Prendendo il nome dal deputato Bono che aveva spinto legislazioni simili in passato, ma soprannominate a sfregio il Mickey Mouse Protection Act, le regole modificavano una legge esistente e andavano a colpire i termini di copyright per opere già protette.

L’Atto ha prolungato i diritti d’autore di opere realizzate dai dipendenti di una corporazione da 75 a 95 anni dalla prima pubblicazione, o 120 anni dalla loro creazione — ritardando l’entrata di Mickey Mouse nel pubblico dominio al 2024; inoltre ha accordato l’estensione del copyright di opere pubblicate dal 1 gennaio 1978 in poi, per la durata della “vita dell’autore e i 70 anni successivi” alla sua morte.

I termini delle opere pubblicate nel 1923 sono stati emendati retroattivamente e sono rimasti coperti dai diritti d’autore per 95 anni.

Rispetto a Canada, Giappone e Nuova Zelanda, le leggi sul copyright americane sono per certi versi limitate e la decisione di tenere sotto chiave intere aree della storia è stata definitiva enormemente dannosa per la società, come Motherboard ha raccontato in precedenza.

La fine dei “tempi bui” dei termini di copyright potrebbero inaugurare un nuovo Rinascimento di creatività.

“Il pubblico dominio è la condizione necessaria alla creatività e all’innovazione”

“Quando i diritti d’autore scompaiono, riemerge qualcosa del nostro passato distante,” ha detto a Motherboard Christopher Sprigman, professore di legge all’Università di New York.

“[Disney] possedeva cose come i primi cartoni di Mickey Mouse, e probabilmente vorrebbero che restassero sotto copyright per sempre. Ma non è un bene per la creatività,” ha aggiunto Sprigman.

Nel 2013, Paul Heald, professore di legge all’Università dell’Illinois, ha condotto un’analisi sui libri in vendita su Amazon. Ha scoperto che ce n’erano di più degli anni Ottanta che degli anni Novanta.

Quando un’opera diventa di pubblico dominio, significa che le persone ne sono collettivamente proprietarie. Una libertà del genere ha permesso agli sceneggiatori di adattare Emma di Jane Austen nel film Clueless; ha permesso a Disney di rielaborare le fiabe truculente dei fratelli Grimm in opere per bambini; ci ha regalato dozzine di film horror basati sul romanzo Dracula di Bram Stoker.

Il pubblico dominio è in parte responsabile per l’internet che usiamo e permette agli editor di Wikipedia di usare foto di persone famose sulle loro pagine. È così che i libri vengono tradotti in più lingue e come i ricercatori possono condividere le proprie scoperte scientifiche.

“Il pubblico dominio è la condizione necessaria alla creatività e all’innovazione,” ha detto a Motherboard Jessica Silbey, co-direttrice del Center for Law, Innovation and Creativity della Northeastern University.

“La maggior parte delle persone crea e inventa senza tenere conto dei diritti di esclusività garantiti dalla legge sulla proprietà intellettuale,” ha aggiunto Silbey. “Sia prima che venisse istituita la proprietà intellettuale, che oggi al di fuori dei sistemi formali che la garantiscono, venivano e vengono espresse creatività e innovazione.“

Tuttavia, le norme sul diritto d’autore sono complesse e le eccezioni esistono. I diritti per migliaia di opere pubblicate tra il 1923 e il 1963 non sono stati rinnovati come previsto dalla legge. Di conseguenza, queste opere sono diventate di pubblico dominio. A volte, gli autori scelgono volontariamente di rendere le proprie opere di pubblico dominio. Altre volte, una raccolta di opere può essere protetta dal diritto d’autore, anche se le singole opere non lo sono.

Di sicuro, finalmente, ogni anno dei prossimi decenni, le opere prodotte in un periodo che va dalla Grande Depressione, agli anni Cinquanta e fino all’avvento dei computer, diventeranno di pubblico dominio. Questo libererà dai diritti d’autore un’enorme quantità di conoscenza e, forse, darà il via a un’entusiasmante rivoluzione della creatività.

“La reazione più adeguata alla notizia che una serie di opere diventerà di pubblico dominio ogni anno è festeggiare,” ha concluso Sibley.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.