In questo locale di Milano puoi mangiare pasticcini fatti con il pesce

Immaginate di addentare un succulento cannolo e, invece di sentire – mentre rompi la cialda- della rassicurante ricotta dolce, sei letteralmente invaso dal sapore di calamaro.

Dopo aver provato il gelato al pesce, la mia passione per i dolci strani continua, questa volta a Milano. Fishion è il nome di un nuovo locale in zona porta Garibaldi che, oltre ad essere un ristorante di pesce, realizza un tipo di pasticceria fuori dall’ordinario, utilizzando il pesce.

Creme pasticcere di crostacei, ganache di branzino, meringa al profumo di gambero…Una specie di sogno per chi come me ama pesce e dolci.

All’entrata del locale, ti trovi subito davanti ad una vetrinetta dove sono esposti i pasticcini ordinatissimi e diversi tagli di pesci che trasudano freschezza. Il pesce arriva dalla Pescheria Pedol, di cui il locale è figlio, una delle pescherie più antiche di Milano, all’interno del mercato di piazza Wagner.

Gli interni sono arredati in modo essenziale. Un bancone di marmo, oltre ai classici tavoli elegantini (siamo vicino a Via Solferino, una zona posh di Milano), dove mangiare uno di fianco a l’altro come in ristorante di sushi giapponese. E dove puoi vedere lo chef farcire le pâte à choux con creme, tartare e qualsiasi altra cosa a base di pesce.

In questi pasticcini fondamentale sono le tecniche della pasticceria francese, rivisitate con l’aggiunta del pesce, così da ottenere un sapore al confine tra dolce e salato. Questo locale è un buon esempio di come la pasticceria stia mutando, liberandosi dalle regole rigide che da sempre la caratterizzano, utilizzando ingredienti insoliti e salati. Per dire che pioniere di questa nuova tendenza è fra gli altri Corrado Assenza, che lo scorso anno ci aveva detto di usare anche le cipolle nei dolci.

Dopo aver provato ogni singolo pasticcino in menu, posso dichiarare i miei preferiti: Milletonni, un agglomerato di pasta Fillo, ripiena di crema pasticciera di crostacei e una tartare di tonno sopra; Cannolo un guscio di cialda croccante, ripieno di crema di calamari, pistacchi e pepite di cioccolato fondente; Calamaron, un macaron fatto di meringa al profumo di gambero ripiena di crema di calamari, e Truffe, un tartufo fatto di ganache di gambero ricoperto con sale di carapace e fiocchi di cocco.

Immaginate di consumare questi pasticcini durante l’ora del tè, o in orario di aperitivo, come propone e spinge il locale. Un menù dove scegliere ogni singolo pezzo (dai 2.00 euro 3.00 euro cad.) o nella formula con una scelta di tre pasticcini accompagnati da un cocktail per 15 euro. Non economicissimo, ma è sicuramente una nuova esperienza se siete feticisti dei dolci strani come me.

Plus del locale: la scelta dei cocktail ampia e personalizzabile con un barman che soddisfa ogni tua richiesta, anche se, nella mia condizione di astemia, ho provato solo un analcolico al succo di mango e sciroppo di salvia che ripuliva la bocca perfettamente dopo ogni assaggio, un po’ come lo zenzero del sushi.

Se invece vuoi portare i pasticcini a pranzo o a cena dai tuoi amici, puoi ordinarli e ritirarli. Pensa servirli a fine pasto invece del solito bignè al cioccolato, no? I tuoi amici potrebbero prenderla bene…forse.

