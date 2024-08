Flea ha scritto una lettera sulla sua dipendenza dagli oppiacei

Flea ha pubblicato su TIME una lettera aperta in cui racconta la sua dipendenza dagli oppiacei. Il bassista dei Red Hot Chili Peppers parla delle droghe come di una costante nella sua vita, analizzando la sua esperienza in maniera schietta e sincera. Flea dice di aver cominciato a drogarsi da ragazzino: “Ho cominciato a fumare erba quando avevo undici anni, e poi ho continuato a sniffare, bucarmi, fumare, calarmi cose e gestire la scimmia che avevo sulla schiena per tutta la mia adolescenza e i miei vent’anni”.

Flea spiega anche come l’unica cosa che sia riuscita a fargli controllare la sua dipendenza sia stato diventare padre.

Ho visto tre dei miei più cari amici morire per cause legate alla droga prima che compissero 26 anni, e anch’io ci sono andato vicino qualche volta. Diventare padre mi ha fatto provare un fortissimo desiderio che, alla fine, ha creato in me un senso di autoconservazione. Nel 1993, a trent’anni, ho finalmente capito che le droghe mi stavano distruggendo e si stavano portando via la mia forza vitale. Le ho eliminate, per sempre.

Il bassista ha inoltre spiegato che non si procurava gli oppiacei da spacciatori di strada. Ricordando una delle prime volte che prese ossicodone dopo essersi rotto un braccio facendo snowboard, ha scritto: “Quando ero un ragazzino, dopo ogni visita il mio medico mi dava una caramella. Poi i medici hanno cominciato a darmi ricette”.

La lettera si conclude con qualche parola diretta all’industria farmaceutica, a cui Flea chiede di fare qualcosa per controllare gli abusi dei prodotti da loro messi sul mercato. “È ovvio che a qualsiasi prescrizione di oppiacei dovrebbe seguire una visita ulteriore, un controllo e, dovesse sorgere una dipendenza, una soluzione chiara e un sentiero verso la riabilitazione”. Leggi la lettera per intero, in lingua originale, a questo link.

