Come capire se una persona ci sta provando con te, sulla base del suo segno zodiacale

Posto che secondo noi non ha mai fatto del male a nessuno, qui trovate uno dei nostri pezzi dedicati al tema.

La comunicazione è tutto, lo sappiamo, ma a volte le azioni parlano davvero più delle parole.

Se non sei pronto/a a chiedere alla tua cotta cosa prova e rischiare di ritrovarti col cuore spezzato, ecco alcuni segnali a cui prestare attenzione prima di decidere se chiedere a qualcuno di uscire:

Può essere molto difficile capire se piaci a questo segno d’aria, distaccato e con una bella faccia di bronzo. Ma per quanto possa sembrare freddo questo segno invernale, prova forti emozioni e potrebbe essere profondamente attratto da te senza far trasparire niente all’esterno. Gli acquario desiderano una forte connessione intellettuale e sono attratti per lo più da personalità forti e socievoli—da persone che non hanno paura di dire quello che provano! Quindi, se ti piace un acquario, manifesta i tuoi sentimenti.

I Pesci possono essere timidi, in generale—ma adorano flirtare! Se un pesci sta molto attento a metterti a tuo agio (offrendoti da bere o cucinando per te), è un buon segno. Sì, sono generosi con molte persone, ma sono anche inaffidabili da morire. Guardati intorno—stanno facendo gli splendidi con qualcun altro come stanno facendo con te? Ecco. Può essere facile, con un segno intuitivo come quello dei pesci, semplicemente sentirsi sulla stessa lunghezza d’onda, e sebbene questo sia vero, è vero anche che i pesci sono più attratti da persone che riescono a esprimere i loro pensieri e e le loro emozioni—quindi condividi le tue!

Un segno di fuoco intraprendente come l’ariete ti farà sicuramente sapere se ha una cotta per te—non c’è bisogno di tirare a indovinare! Se non riesci a capire se un ariete sia interessato, allora puoi star sicuro che non lo è. L’ariete che ti piace ti sbatte in faccia i suoi successi? Probabilmente sta solo cercando di fare colpo e farti sapere che sarebbe un buon partito. Se invece un ariete ci va piano, allora congratulazioni, hai incontrato un montone maturo che ha fatto sua l’arte della seduzione! Ad ogni modo, mettiti comodo e goditi il viaggio—perché l’ariete conosce bene la passione e non ha paura di farlo vedere.

Il tuo compare bovino ha pubblicato più foto sexy, ultimamente? Se è così, questo toro ha sicuramente una cotta—ma c’è da chiedersi se sia per te. Uno dei segni che piaci a un toro è che mette like a tutti i tuoi post, partecipa ai tuoi stessi eventi o comunque fa uno sforzo notevole per essere partecipe della tua vita. I nati sotto questo il segno sono così pigri che non farebbero nessuna di queste cose in maniera continuativa se non provassero sentimenti per te. Tendono a muoversi molto lentamente: o rimangono bloccati in modalità da una botta e via, o sono pronti a impegnarsi completamente con qualcuno.

I Gemelli sono uno dei segni che più amano flirtare—ma quando si prendono una cotta seria, possono avere un bel vuoto mentale! Se il tuo gemelli, solitamente chiacchierone, non trova le parole quando ci sei tu, questo potrebbe essere un segno di interesse nei tuoi confronti. Si dice che i gemelli siano volubili, e mentre questo può sicuramente essere vero, se gli piace qualcuno, gli piace per davvero, e se sono interessati, questo segno molto concentrato sul partner ti invierà messaggi tutto il giorno invitandoti a fare qualsiasi cosa, dal fare commissioni all’andare a un afterparty.

Siccome il Cancro viene spesso stereotipato come un segno casalingo, la gente pensa che sia troppo docile per fare la prima mossa—ma la verità non potrebbe essere più diversa. I cancro amano la caccia; sono solo meno diretti dell’ariete. Questi granchi non sono esattamente persone materialiste, ma sono molto attaccate agli oggetti con un valore affettivo. Se ti regalano qualcosa che per loro è importante, puoi stare certo che hanno un’enorme fiducia e ammirazione per te. Ma provano sentimenti romantici nei tuoi confronti? I cancro preparano torte per amici e parenti; se gli piaci, però, questo segno premuroso esprimerà desiderio con qualche foto o messaggio privato provocante.

I Leone sono romantici, ma possono perdere interesse molto velocemente—devi tenerli sulle spine! Questo è il motivo per cui si innamorano di misteriosi Scorpione e distaccati Acquario, anche se i loro obiettivi e le loro esigenze possono essere molto diverse. Puoi capire se piaci a un leone da quanto si fa bello in tua presenza—intendo proprio mettendo in mostra addominali, premi, o quante persone gli vanno dietro. Sarà il segno del leone, ma sono anche dei pavoni che fanno la ruota per davvero.

I nati sotto il segno della Vergine sono un gruppo di bei lunatici governati dal pianeta Mercurio. Un giorno pensano che tu sia carino, e poi decidono che è finita quando ti vedono con dei sandali ortopedici. Ma se tra voi due c’è una forte chimica intellettuale, un vergine abbandonerà la sua solita tendenza a fare il precisino. Questo segno di terra un po’ idealista di tanto in tanto infrange le regole, quindi se ti invita in una delle sue attività più rischiose, significa che pensa di potersi divertire insieme a te. I vergine apprezzano la privacy e il tempo speso per conto proprio, ma quando si tratta di amici e amanti, gli piace molto poter comunicare per tutto il giorno.

Saprai che un bilancia ha una cotta per te perché i Bilancia hanno una cotta per tutti. Sto scherzando—anche se tendono a avere una cotta per chiunque abbia stile e intelligenza, indipendentemente dall’attrazione fisica. I bilancia sono molto socievoli e benvoluti, quindi se trovano del tempo da trascorrere con te, puoi stare sicuro che tengono molto a te, almeno come amico. La bilancia è un segno complicato da frequentare, perché a meno che non abbia una forte infatuazione per te, potrebbe non voler affrettare le cose anche se c’è un forte interesse. Non è che voglia andarci piano, è solo che pensa che la fase della luna di miele sia la migliore, e vuole farla durare il più a lungo possibile.

Ogni volta che uno Scorpione ha una nuova cotta, si prende un momento da solo. Chiude gli occhi, si concentra e pensa tra sé: Eccoci qui. Questo è il grande giorno. Questo è quello che aspettavo da tutta la vita. Lo farò mio. A meno che uno scorpione non voglia che tu sappia che gli piaci come parte di un qualche piano manipolatore, scoprirai che è interessato quando ti inviterà a un sex party o accennerà al fatto che la tomba di un suo poeta preferito si trova nelle vicinanze, invitandoti ad andarla a vedere.

È facile capire quando piaci ai Sagittario—ti mandano messaggi, ti offrono da bere più volte e ti dicono direttamente che pensano tu sia carino! Ma può essere difficile capire se i sentimenti di un sagittario siano seri o se si stia solo divertendo. I sagittari sono particolarmente spontanei quando hanno una cotta: se iniziano a sorprenderti con regali o viaggi per il fine settimana, sono probabilmente molto interessati a te. I centauri sono molto diretti e danno grande importanza alla comunicazione, quindi se i loro segnali ti confondono, basta chiedere! Ti rispetteranno per questo, anche se ti rideranno in faccia (non prenderla sul personale, semplicemente trovano la maggior parte delle cose divertenti!).

I Capricorno prendono le cose molto sul serio, comprese le cotte. Se un capricorno dedica del tempo a conoscerti, fidati di me, non lo fa tanto per—ha tantissime altre cose da fare! Ma come fai a sapere se un capricorno è interessato a te più che come amico? Devi chiedere! La comunicazione è importante per il capricorno, ma ci va coi piedi di piombo. Se non ti hanno chiesto direttamente di uscire, fallo tu e otterrai una risposta chiara. Il tipico capricorno non ama esporsi in pubblico, ma è molto affettuoso a livello fisico se è interessato a qualcuno, quindi tienilo a mente!

