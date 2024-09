Dimenticate le pietre preziose, le collane del futuro sono fatte di luce

Molte aziende di tecnologie indossabili si concentrano solo su accessori materiali come orologi intelligenti e braccialetti che monitorano la salute, ma il nuovo collettivo di artisti panGenerator, con sede a Varsavia, ha deciso di dedicarsi a qualcosa di completamente diverso. Nel tentativo di immaginare “un possibile futuro dei gioielli,” lo studio ha creato NECLUMI, che viene descritta come “la prima collana interattiva basata su proiezioni luminose.”

Airo reagisce in base alla velocità di camminata di chi la indossa.

Come spiega il team sul sito web di NECLUMI, la collana viene creata grazie a un’applicazione personalizzata per iPhone, connessa mediante HDMI a un proiettore palmare collegato al petto della persona. Come potete vedere dal video di panProjector (sopra), NECLUMI permette all’utente di scegliere tra i diversi fantasie, ognuna delle quali è anche interattiva.

Roto reagisce alla rotazione del corpo.

Il prototipo di NECLUMI dispone di quattro diverse collane di luce. Airo, con una struttura di linee orizzontali che reagiscono al passo dell’utente: se chi la indossa sta fermo, anche la proiezione di Airo si ferma. Roto, grazie alla bussola dell’iPhone, consente invece a NECLUMI di reagire in base alla rotazione del corpo di una persona. Se un utente si sposta verso destra, il flusso di particelle di luce viaggia in senso antiorario. Girando a sinistra, la luce viaggia in senso opposto.

NECLUMI viene controllata attraverso un’applicazione per smartphone.

L’impostazione Movi offre invece all’utente la possibilità di sfruttare l’accelerometro del telefono per rilevare i movimenti del corpo verso l’alto e verso il basso, così come a destra e a sinistra. E con Sono, un’impostazione collegata al microfono dello smartphone, l’utente utilizza la propria voce per controllare la fantasia della collana.

L’impostazione Movi utilizza l’accelerometro di uno smartphone per rilevare i movimenti del corpo.

“Dato il tasso di miniaturizzazione della tecnologia di proiezione e le evoluzioni delle tecnologie indossabili, utilizzate prevalentemente come gioielli e accessori di moda piuttosto che come semplici gadget, prevediamo che le proiezioni portatili e i gioielli proiettati diventino una realtà nel giro di pochi anni,” ha scritto il collettivo sul sito web di NECLUMI. “Al momento siamo impegnati nella creazione di una versione autonoma del progetto e siamo aperti a finanziamenti e collaborazioni.”

Sono, reattivo al suono.

All’inizio sarà probabilmente incredibile vedere persone con addosso collane proiettate o altri gioielli, ma più la tecnologia si evolve e i designer esplorano il mondo di questi accessori, le cose potrebbero iniziare a farsi cyberpunk molto rapidamente. Come è avvenuto per i personaggi di Snow Crash Neil Stephenson o di Neuromancer di William Gibson, una semplice passeggiata potrebbe trasformarsi in uno spettacolo di luci futuriste.

Non perdetevi le evoluzioni dei progetti di panProjector nel campo delle proiezioni indossabili, visitate il loro sito web.