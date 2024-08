Questo pub milanese è il regno degli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo

Questo è anche il regno dei giochi di ruolo: ogni ultima domenica del mese è possibile iscriversi a un Gioco di Ruolo al buio. Un Master spiega all’iscritto come funziona il gioco, dopo di che si può finalmente partire in un’avventura di un paio di ore

Ho smesso di mangiare carne il primo giorno del 2022 e non so benissimo spiegare il perché: è avvenuto e basta, non mi andava più. Per questo motivo, ogni volta che gli amici mi propongono di andare a mangiare un “paninazzo” da qualche parte tentenno. Questa volta, però, ho accettato senza pensarci troppo e sono finito in un luogo abbastanza inclusivo, da un punto di vista culinario (in fondo io ho semplicemente abbandonato la carne), ma soprattutto molto divertente se si decide di uscire in gruppo.

Sto parlando de La Forgia degli Eroi, un pub in via Ampère 15 a Milano, a pochi passi dal Politecnico, ma anche da via Celoria, che in molti ex studenti come me ricorderanno come la sede di alcune facoltà scientifiche dell’Università Statale nonché luogo di una e vera e propria istituzione: la festa di Agraria, che inaugurava la sessione estiva. La Forgia, oltre ad essere un luogo di ritrovo per bere e mangiare ha un’altra peculiarità: la vasta gamma di giochi da tavolo che colleziona e mette a disposizione dei clienti.

Il locale viene aperto nel 2017, grazie a una campagna di crowdfunding su Kickstarter. I soci fondatori si sono conosciuti grazie a giochi di ruolo, per questo hanno voluto aprire un posto che rispecchiasse il più possibile il mondo dei gamer. E da un paio d’anni La Forgia degli eroi ha ampliato i propri orizzonti culinari proponendo hamburger di tutto rispetto: dal La Contea (pane artigianale di grano duro, hamburger di Fassona, Toma Piemontese alla birra, pomodori confit, Cipolla di Tropea fresca e rucola) al Warp Zone (pane artigianale al latte con noci, 200 g di hamburger di Fassona, Gorgonzola Dop, rucola, Lard d’Arnad e bacon croccante).

Per chi come me ha smesso di mangiare carne—ma non formaggio, c’è anche una grandissima possibilità: il Bender Burger, panino con il Future Burger 100% vegetale. Abbinato a un fritto più che dignitoso vi darà grandi soddisfazioni, anche se non siete vegetariani. Io consiglio gli jalapenos ripieni di formaggio cremoso o gli anelli di cipolla pastellati alla birra.

Per gli amanti della birra artigianale e del sidro qui non mancano delle proposte interessanti: la Birra dell’Eremo Selva, realizzata con mosto di Sauvignon, e la Birra dell’Eremo Madra, con mosto di Sangiovese. Per i sidri c’è l’imbarazzo della scelta: dal sidro di pera Blakstoc Will you Perry me a quello classico di mela o luppolato. Disponibile anche nella versione più aromatica con chiodi di garofano, pimento e olivello spinoso.

Ma andiamo dritti al motivo per cui questo posto è diventato un’icona: i giochi da tavolo, a uso gratuito per i clienti. Onde evitare fraintendimenti: qui non c’è solo Monopoly, come accade in molti altri pub del genere, ma è piano di vere e proprie chicche. Giochi abbastanza semplici da capirne il regolamento e giochi che abbiano una durata media di mezz’ora/quaranta minuti. Ad esempio titoli come Unstable Unicorns, Boss Monster, Takenoko e mille altri mai sentiti nominare.

Ma questo è anche il regno dei giochi di ruolo: ogni ultima domenica del mese è possibile iscriversi a un “Gioco di Ruolo al buio”. Un Master spiega all’iscritto come funziona il gioco, dopo di che si può finalmente partire in un’avventura di un paio di ore. “Questi eventi hanno avvicinato molte persone al mondo dei giochi di ruolo” afferma Federico, socio fondatore della Forgia. Esiste anche una saletta al piano interrato che è possibile prenotare per giocare.

Il giovedì, invece, è serata Scacchi: anche qui basta prenotare, tramite le pagine social del locale, decidere l’orario e affrontare il proprio rivale.

Che si vada per giocare o per godersi una birra artigianale o un sidro, c’è una cosa che la Forgia ti insegna a fare: a trovare sempre spunti di socialità. Anche se il tuo amico o la tua amica, come me, non mangia carne.

