Forse hanno finalmente trovato una spiegazione per la tua acne

Nonostante rappresenti la croce di un sacco di adolescenti, l’acne non è ancora completamente compreso dagli scienziati. È una malattia che riguarda i follicoli piliferi della pelle, ma da cosa sia causata esattamente non è chiaro. Nuovi studi suggeriscono che l’acne possa essere causato dall’equilibrio dei batteri nella pelle.

Cominciamo da qui: la pelle di ognuno di noi ospita una serie di batteri che formano il microbioma. (Il microbioma è ovunque, anche sulla testa della doccia). Tra quel microbioma facciale, c’è il Propionibacterium acnes, un batterio da tempo associato con l’acne. Eppure, il P. acnes è presente anche nella pelle sana, senza acne. Di fatto, è uno dei batteri più abbondanti, e questo complica la questione se causi o meno—e come—l’acne.

Le nuove scoperte, presentate alla conferenza annuale della Micriobiology Society a Edimburgo, in Scozia, suggeriscono che il batterio si presenti in due forme, leggermente differenti a livello genetico. La forma del P. ances che si trova sulle persone senza acne ha geni che gli scienziati credono aiutino ad impedire al batterio di colonizzare la pelle. Ma tra le persone che hanno l’acne, il P. ances è presente nella sua forma più aggressiva, e più propenso a produrre e trasportare tossine batterie che possono danneggiare la pelle e causare infiammazioni.

Gli scienziati hanno scoperto queste differenze esaminando strisce per la pulizia dei pori, che hanno fornito loro follicoli di pelle da esaminare. Usando la sequenza del DNA per paragonare campioni di persone con acne con quelli di persone senza, sono riusciti a collegare una forma di questo P. acnes alla malattia. Hanno poi potuto fare il contrario, capire dai campioni quali derivassero dalla pelle con acne.

Al momento, lo studio, che era un aggiornamento di una pubblicazione uscita lo scorso dicembre, è stato presentato solo alla conferenza, e non è stato rivisto. Ma se le scoperte venissero confermate, aprirebbero il campo ad altri modi per trattare l’acne. Il metodo corrente prevede l’applicazione di antibiotici che uccidono tutti i batteri, sia maligni che benefici. Capire quale tipo di P. acne è benefico potrebbe portare a un trattamento più mirato, che includerebbe anche probiotici volti a incoraggiare la crescita del batterio benefico. Allo stesso modo potrebbero essere usati altri strumenti per sterminare quello nocivo.

Di fatto, vorrebbe dire che invece di cercare di distruggere l’intera comunità di batteri che ti abita in viso, la gestiremmo come allevatori di batteri. Può sembrare strano, ma coltivare alcuni dei batteri è un buon prezzo da pagare per avere una pelle sana, no?

Questo articolo è tratto da Tonic