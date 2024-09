Forse non sapevate che Ryan Gosling suonava in un gruppo mezzo goth ossessionato dalla morte

L’altro ieri Ryan Gosling ha vinto un Golden Globe nella categoria “Miglior attore in un musical o in una commedia” per la sua interpretazione di un nerd del jazz dal cuore tenero in La La Land. È un bel film, e Gosling è bravo a cantare; e non è affatto la prima volta che si è lanciato nel mondo della musica. Prima di diventare un meme femminista, Ryan suonava l’ukulele come un vero rubacuori in Blue Valentine. Negli anni Novanta faceva parte del Mickey Mouse Club, una sorta di boyband ufficiale Disney americana, assieme ad altri ragazzini imberbi dalla voce d’angelo━tipo Justin Timberlake. Ma il progetto musicale più grosso di Gosling sono stati una goth band, i Dead Man’s Bones. Assieme a lui, nel gruppo, c’era il suo amico e attore Zach Shields.

Ci sono un po’ di attori eclettici e particolari che a una certa hanno deciso di passare un po’ di tempo in studio e registrare qualcosa: Zooey Deschanel negli She & Him, ad esempio, o Scarlett Johansson (vi ricordate il suo album di cover di Tom Waits e il suo album con Pete Yorn?). Ma il gruppo di Gosling è su un altro livello, e il loro album d’esordio━un LP autointitolato uscito nel 2009━è, a tutti gli effetti, un buon disco. È quasi un concept: è rock, di base, con tendenze acustiche e soul che parla quasi sempre di morte. C’è un pezzo che si chiama “My Body’s a Zombie for You“, sorprendentemente sexy. Poi abbiamo “Werewolf Heart” (“Cuore di Lupo Mannaro”), “Lose Your Soul” (“Perdi l’anima”) e “Flowers Grow Out of My Grave” (“Fiori crescono dalla mia tomba”). Il video del loro singolone “Name in Stone”, che non venne inserito nell’album, ha come protagonista Gosling che suona in un cimitero di Los Angeles. C’è anche un bambino con addosso un pigiama da scheletro. A un loro concerto a Toronto nel 2009, la band di apertura è stato, letteralmente, un sensitivo. E in tutto questo Gosling e Shields si scambiano il posto al microfono, al piano e alla chitarra, cercando di farci sciogliere il cuore e prendere un bello spavento.



Ma niente vi può far sciogliere il cuore come la seguente informazione: avendo collaborato con un coro di bambini sull’album, ogni volta che i Dead Man’s Bones suonavano dal vivo coinvolgevano dei cori del luogo integrandoli interamente nello spettacolo; li truccavano, li facevano nascondere nell’ombra e cantare assieme a loro.



Morale: quando Gosling si beccherà una nomination all’Oscar, ricordiamoci della sua fase pseudo-goth e del suo album che parla di morte, tombe e amore post-mortem. Sarà bello.

