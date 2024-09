La prova che Forza Nuova non ha capito come funzioni lo Ius Soli

Fatto 1: in queste ore il tema più caldo del dibattito pubblico è la legge sulla cittadinanza. Nella giornata di ieri, infatti, dopo quasi due anni in cui era arenata alla Camera, la legge è arrivata in Senato scatenando tra le altre cose le proteste della Lega Nord.

Il disegno, nel dettaglio, prevede l’introduzione in Italia dello Ius Soli e dello Ius Culturae. Mentre con il secondo potrebbero fare richiesta per la cittadinanza persone che, con certi parametri, hanno frequentato la scuola in Italia, lo ius soli (temperato) prevede che chi nasce sul territorio italiano ottenga automaticamente la cittadinanza—se almeno uno dei due genitori rispetta determinate condizioni.

Videos by VICE

In altre parole, chi nasce in Italia, seppur in certe condizioni, con questa legge ha più possibilità di essere considerato italiano.

Fatto 2: nella notte tra giovedì e venerdì, alcuni esponenti di Forza Nuova si sono recati preso la sede dell’Anpi e del PD all’Ortica, a Milano, per affiggere uno striscione di protesta “contro una legge criminale, che contribuirà a dotare della cittadinanza italiana migliaia di potenziali terroristi islamici, come già avvenuto in Belgio, Francia e Gran Bretagna.”

Lo striscione recita “Italiani si nasce non si diventa.”

Ricapitolando: Ius Soli = cittadinanza di un dato paese come conseguenza di essere nati sul suo territorio. Forza Nuova = “italiani si nasce”.

Se la scelta di questo slogan in questa particolare occasione (con conseguente ambiguità sul concetto di nascita) vi suona molto ridicola, non siete gli unici.



Adesso, ovviamente si tratta di uno slogan vecchio, rispolverato in un’occasione in cui Forza Nuova si sentiva di sicuro in dovere di agire in modo tempestivo “a difesa del millenario Ius Sanguinis.”

Ma con questa mossa, per come la vedo, è riuscita ad apparire in un solo momento doppiamente inadatta—perché Forza Nuova non è solo un movimento che parla di sostituzione etnica (!) e ha la buffa idea di sorvolare sul fatto che prima del 2017 ci siano state migrazioni di ogni tipo e che quello di italiani è un concetto tutt’altro che monolitico. Senza volerlo, stavolta è riuscita a utilizzare uno slogan che sembra metterli in prima fila nella battaglia politica a sostegno della legge.

Se solo i partiti di sinistra là fuori non fossero impegnato ad autodistruggersi, qualche illuminato esperto di comunicazione potrebbe cogliere il grande potenziale dello slogan e usarlo come contromossa ironica per una campagna pro Ius Soli.

Bravi tutti, ragazzi!

Segui Tommaso su Twitter