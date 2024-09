Un calamaro gigante o una balena morta? Abbiamo scoperto cos’è questa bestia

Una sanguinosa ed enorme carcassa in decomposizione è arrivata sulle rive dell’Indonesia, e nessuno sa davvero che cosa sia. Gli abitanti locali hanno individuato per primi il mostro da 15 metri a largo delle coste dell’isola di Seram martedì sera, e hanno inizialmente pensato che si trattasse di una barca viste le sue dimensioni.

Ora le persone stanno discutendo per capire se si tratti di un calamaro gigante, di una balena morta o di qualche altro tipo di creatura.

I media indonesiani lo stanno definendo un calamaro, sulla base di segnalazioni di persone che l’hanno visto effettivamente galleggiare nella zona. Se fosse questo il caso, un calamaro da 15 metri sarebbe piuttosto grosso. I calamari giganti sono alcuni dei più grandi invertebrati del pianeti, grandi abbastanza da stritolare un capodoglio e possono misurare fino a 20 metri, secondo un paper del 2016 che indagava sulle loro dimensioni. (In passato hanno girato diverse foto false di calamari giganti spiaggiati sulle rive delle spiagge, ma questa sembra vera, e c’è anche un video.)

Video: Patasiwa Kumbang Amalatu/YouTube



Ho mandato le foto via mail a Rob Deaville, project manager dello UK Cetacean Strandings Investigation Programme della Zoological Society of London, e gli ho chiesto che cosa stessimo guardando. Mi ha detto che si tratta “senza dubbio dei resti di un Misticeto.”

Deaville ha sottolineato come, dalle immagini, si possano notare le forme distintive della balena, “dalle pieghe della gola vicino a ciò che dovrebbe essere la pinna pettorale.” È anche possibile vedere quelle che sembrano essere delle vertebre in alcune delle foto, “e i calamari non hanno spina dorsale.”

Ciò che rende tutto difficile, e anche leggermente orribile a guardarsi, è il livello di decomposizione di questa balena (o qualunque cosa sia). Gli animali che viaggiano defunti nell’oceano da tempo appaiono decisamente ributtanti una volta che emergono in superficie, ed è per questo motivo che gran parte delle leggende su mostri marini misteriosi partono proprio da carcasse decomposte sulla riva.

I ricercatori indonesiani stanno eseguendo alcuni test per capire che cosa sia esattamente e per capire anche come sia morto. Nel frattempo, l’unica cosa che so per certo è che il suo odore deve essere assolutamente orribile.