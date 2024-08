Foto dal più grande festival afro-brasiliano dedicato alla dea del mare

Un piacevole odore di lavanda riempie la Casa di Iemanjá a Rio Vermelho, Salvador del Bahia. Quando ci sono arrivata i muri erano pieni di foto di Iemanjá, la regina del mare, perché il giorno dopo si sarebbe tenuto il festival in suo onore. Iemanjá è una orisha, una divinità tradizionale Yoruba, ed è molto popolare in Brasile. Viene spesso descritta come “la madre dei pesci” e raffigurata come una bellissima donna in carne.



Il giorno di Iemanjá si celebra tradizionalmente ogni 2 febbraio a Rio Vermelho e unisce cattolici, turisti e membri delle fedi afro-brasiliane Candomblé e Umbanda. Cade lo stesso giorno della festa di Nostra Signora dei Naviganti, che i navigatori portoghesi pregavano perché gli concedesse un ritorno sicuro a casa, ed è per questo oggi la festa di Iemanjá unisce in un sincretismo il cristianesimo e le religioni afro-brasiliane. I partecipanti alla festa rendono onore alla regina del mare offrendole fiori, cibi e profumi, che vengono allineati sulle spiagge del quartiere. I passanti gettano monete come segno di gratitudine alla dea.

Alle 6 di mattina dello scorso 2 febbraio, la spiaggia di Rio Vermelho era già affollata di persone con mazzi di fiori e cesti di offerte. La fila di credenti in attesa di una benedizione si allungava lungo le strade del quartiere. Le icone della dea erano ovunque. Sulla spiaggia, i fedeli si riunivano in cerchio per cantare e ballare e gettavano le offerte in mare.

Qui sotto, una selezione di foto della festa di Iemanjá a Rio Vermelho.