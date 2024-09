Foto dalla scena dell’attacco al mercatino di Natale di Berlino

Ieri sera, intorno alle 20.15, un camion è stato lanciato a tutta velocità tra la folla del mercatino di Natale di Breitscheidplatz, a Berlino. Al momento della stesura di questo articolo i morti accertati sono 12, e 48 feriti sono stati portati in ospedale, alcuni in gravi condizioni. La polizia ha confermato di considerare il caso “un presunto attacco terroristico”, e che l’uomo polacco ritrovato morto nell’abitacolo non era alla guida.

Mentre gli esponenti delle destre europee ne approfittano per attaccare la Merkel, la Cancelliera tedesca ha detto che “probabilmente [è stato] un attacco terroristico,” e l’ha descritto come “un terribile evento.” Ha aggiunto che si recherà a Breitscheidplatz dopo l’incontro con il suo gabinetto.

Ieri sera, il fotografo di VICE Germania Grey Hutton è andato sulla scena della strage.