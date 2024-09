Foto degli ingressi più eleganti di Milano

Entryways of Milan – Ingressi di Milano è un gigantesco libro fotografico — ma contiene anche contributi scritti di Penny Sparke, Fabrizio Ballabio, Lisa Hockemeyer, Daniel Sherer, Brian Kish, e Grazia Signori — uscito da poco per Taschen che mostra le meraviglie nascoste dietro ai portoni di molti palazzi milanesi. In tutto, raccoglie le foto di 144 ingressi che vanno dal 1920 al 1970 e che rappresentano i tesori nascosti della città.

“Come è possibile che questa città, che ha esportato il suo design in tutto il mondo, è rimasta così riservata per quanto riguarda i suoi ingressi così vitali e magnifici?” scrive l’autore nell’introduzione del libro. “La complessa eredità del modernismo in città è documentata e riprodotta in infinite pubblicazioni, mentre questa particolarità tutta milanese che sono gli ingressi è passata quasi del tutto sotto silenzio. Gli ingressi di ogni tipo di palazzo residenziale, il tesoro più nascosto della città, sono lì in bella vista per chi li vuole guardare. Non solo per i residenti, o gli ospiti, ma per chiunque voglia avventurarsi a scoprirli.”

