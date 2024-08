Foto di allucinanti architetture contro i senzatetto

La scorsa settimana, la foto di un sasso color arcobaleno a San Francisco è diventata virale. Agli occhi dei passanti ignari, la pietra esposta nella nicchia di un negozio è sembrata un simbolo di inclusività, probabilmente legato al mese del Pride. Ma per un osservatore preparato—in questo caso, come ha riportato SFGate, l’account Twitter della Coalizione per i senzatetto—rappresenta una forma particolarmente odiosa di architettura ostile “anti-senzatetto”.

Cos’è, esattamente, l’architettura ostile? Che tu abbia usato questo termine o meno, ti assicuro che l’hai già vista, forse anche oggi. Anzi, volta entrati nell’ottica di questa insidiosa pratica, è difficile non notarla ovunque.

Le nuove panchine alla stazione MacArthur BART di Oakland. Secondo Chris Filippi di BART, “Le strisce di metallo fungono da bracciolo (richiesto dal codice per le panchine delle strutture di transito). Suddividono le lunghe panchine in sedute singole, riducendo al minimo la possibilità che qualcuno si prenda l’intera lunghezza per dormire o mettere in mostra della merce.” Foto dell’autore se non diversamente specificato

Quei piccoli spuntoni sui tetti che impediscono ai piccioni di accovacciarsi e cacare in testa a tutti? Sono della stessa famiglia, ma sono per uccelli, quindi a chi importa davvero? Ma i picchetti sui corrimano o sugli angoli delle panchine di cemento che impediscono a chi va con lo skate di darci dentro con i grind? Assolutamente ostili. E quelle panchine per chi aspetta l’autobus con un’inclinazione oscena, che permettono alle persone soltanto di appoggiarsi ma non sedersi o, Dio non voglia, sdraiarsi? Decisamente ostili.

Di base, l’architettura ostile o “difensiva” equivale a una perpetua campagna, consapevole o meno, da parte di progettisti, padroni di casa, costruttori e amministrazioni per costringere le persone a utilizzare la proprietà esattamente in un solo modo. A volte, il risultato finale non è proprio una tragedia; gli skater possono pur sempre andare da qualche altra parte, per esempio. Ma nella sua forma più maligna, l’architettura ostile può impedire ai senzatetto di riposare. In questi casi, spazi pubblici o semi-pubblici delle città—spesso definite da una disparità di accesso a trasporti, generi alimentari e altri beni essenziali—diventano un’estensione profonda del disprezzo collettivo della società per il loro destino.

I listelli fissati alla Corte d’Appello del Nono Circuito degli Stati Uniti a San Francisco

L’architettura ostile può consistere in sbarre in mezzo alle panchine, in piccole recinzioni nelle nicchie dei negozi o in spuntoni cementati in alcune parti del marciapiede che possono sembrare casuali, fino a quando non ci si accorge che il punto in questione è al riparo dalla pioggia o dal sole rovente. Ci sono anche versioni audio di qualcosa che somiglia un sacco all’architettura ostile: nel centro di Oakland, un’edicola spara musica orchestrale a tutto volume tutto il giorno, tutti i giorni, da altoparlanti esterni. Un punto del genere non è esattamente invitante per chi cerca di dormire.

In precedenza, quando sono state fatte domande sulla strategia per la gestione degli spazi pubblici, un portavoce del Dipartimento dei trasporti (DOT) della California—che aveva messo dei massi dove la gente una volta si accampava, nella Bay Area—aveva detto di “utilizzare recinzioni e elementi paesaggistici per prevenire e disincentivare… accampamenti illegali.” Vale la pena notare che molte persone che dormono all’aperto entro i confini delle città statunitensi lo fanno in maniera illegale, anche se, a causa della sentenza di Martin v. Boisecourt del 2018, potrebbero non venire punite per averlo fatto su suolo pubblico a meno che la città in questione non fornisca uno spazio all’interno adeguato. Non è ancora chiaro cosa significherà questa decisione per i 550.000 senzatetto stimati nel paese, né per la loro crescente presenza nella Bay Area, che è fortemente aumentata negli ultimi due anni.

In Italia, la pratica è una tradizione di lunga data, che spesso prevede la rimozione delle panchine dai luoghi pubblici: già nel 1997, l’allora sindaco di Treviso Gentilini ha fatto togliere le panchine da una grossa via della città, con lo scopo di “eliminare il problema [degli immigrati che le utilizzavano] alla radice” e dicendosi disposto a rimuovere “anche agli alberi” se necessario.

In tempi recenti, gli esempi più evidenti di architettura ostile in Italia sono le panchine rosse munite di braccioli/sbarre alla stazione di Bologna, le panchine “ingabbiate” di Parma (che, a detta dell’amministrazione, dovevano diventare delle fioriere) o le sfere di acciaio davanti ad alcuni negozi di Milano. Ancora più esplicito e surreale, è stato il caso nel 2016 delle chiese a Napoli con un “dissuasore” montato sulle gradinate all’entrata dell’edificio.

A Napoli questa chiesa, invece di accogliere i senzatetto per il freddo, mette i "dissuasori" anticlochard. pic.twitter.com/P9qpZEQuo0 — Massimiliano Smeriglio (@maxsmeriglio) January 18, 2016

Ma tornando a quel sasso dipinto da Pride a San Francisco che ha causato un putiferio su Twitter.

Com’è già successo in passato per i post su “architetture ostili”, la storia è esplosa per alcuni giorni sui social media—finché la Coalizione ha cancellato l’originale, dopo aver determinato che il ristorante in questione era “un membro stimato” della comunità e “solidale con i suoi vicini senzatetto.” Potrebbe essere vero, poiché l’azienda ha negato esplicitamente l’intento anti-senzatetto, indicando che la roccia fa parte di un giardino giapponese. E questo non è il posto giusto per discutere se le aziende abbiano torto o ragione anche qualora scegliessero di cacciare i senzatetto. Perché quando si parla di architettura ostile, è più importante comprendere gli effetti piuttosto che l’intento, che sia estetico o altro. E non puoi farlo senza sapere come si presenta.

Ecco alcuni altri esempi di quello che potrebbe essere classificato come architettura ostile. A te sembrano ostili?

Una serie di sporgenze fuori dal palazzo del Municipio di Oakland

Una panchina apparentemente normale a Philadelphia

L’esterno di un edificio nel Mission Distric di San Francisco

