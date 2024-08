Le vite delle donne nelle carceri russe

Elena Anosova ha trascorso l’adolescenza in un collegio russo, trovandola un’esperienza formativa. “Era un istituto protetto con una gerarchia e delle regole sue,” racconta. Un universo a sé, senza spazi privati o sicurezza e con norme sociali proprie. È stato crescere in questo ambiente che ha portato Elena a interessarsi ai microcosmi chiusi e interamente femminili, ed è così che è arrivata alle colonie penitenziarie femminili.

Diventate il tipo di prigione più comune in tutti gli attuali ed ex territori della Russia, solitamente queste colonie solitamente uniscono produzione e manodopera poco qualificata con la detenzione penale. Elena Anosova ha avuto accesso ad alcune di queste e ha fotografato le loro detenute.

VICE: Ciao Elena, mi sembra di aver capito che all’inizio volevi fotografare collegi, simili a quello che hai frequentato. Perché sei passata alle prigioni?

Elena Anosova: Be’, i tempi sono cambiati e con Internet e tutto i collegi sono diventati luoghi diversi, molto meglio di quanto fossero negli anni Novanta, quando ci andavo io. Quindi avevo bisogno di qualcos’altro. E ho deciso che la cosa migliore sarebbe stata fotografare una prigione.

Come hai avuto accesso a questi luoghi?

Ci sono voluti otto mesi solo per ottenere il permesso e mi hanno aiutato un sacco di persone, amici, i loro amici e i loro genitori. Inoltre, l’amministrazione si è resa conto che non sono una giornalista e questo ha aiutato molto. Ho avuto accesso per la prima volta nell’agosto 2014, anche se sto ancora lavorando su alcune parti.





Com’è una prigione femminile in Russia?

Molto spesso, una colonia è l’unico posto in cui lavorare, nei piccoli paesini remoti. Una colonia per 900 prigionieri potrebbe trovarsi in un paese di solo 400 persone. Lo staff che ho fotografato erano per lo più giovani uomini e donne tornati nei loro paesini dalle grandi città per prendersi cura dei genitori anziani. Alcune di queste famiglie lavorano nel sistema carcerario per generazioni. C’è un forte contrasto—all’interno della colonia, i detenuti conducono un’esistenza molto limitata, eppure fuori ci sono vasti paesaggi e quasi nessuno intorno.

Del personale delle prigioni femminili, quasi la metà sono donne. Sono impegnate in posizioni di comando, istruzione, formazione e servizio. Anche tutte le detenute lavorano, soprattutto nel settore tessile. Sono luoghi chiusi, quindi si crea una gerarchia e sfortunatamente c’è sempre molta violenza, sia da parte dell’amministrazione che delle prigioniere.

Giornalisti e attivisti per i diritti umani riferiscono di violenze quotidiane. Quest’anno sono morte sei persone. Inoltre almeno 15 sono state fulminate, e una dozzina soffocate o strangolate.

Quando hai incontrato queste donne in prigione, come sei stata accolta?

Quello che succedeva era che entravo nella prigione alle 8 del mattino e restavo fino a quando non mi chiedevano di andarmene. Non ho fatto fotografie nelle prime settimane. Parlavamo, prendevamo un tè e ci abituavamo l’una all’altra. Alcune delle prigioniere vedevano in me un’amica, qualcuna una sorella o una figlia. Sono stata onesta con loro fin dall’inizio. Ho detto che ero una fotografa al lavoro su un progetto personale. E penso che molte abbiano accettato di farsi fotografare perché ho detto che le ragioni per cui volevo farlo erano quasi puramente egoistiche. Non ho finto che il mio progetto avrebbe cambiato il loro mondo. Ho confessato che era un mio modo di fare terapia. E hanno accettato di farne parte.

C’è un modello ricorrente nel modo in cui queste donne sono finite in prigione?

In Russia, abbiamo un serio problema con la violenza domestica e la violenza in generale. Non è opportuno, nella nostra cultura, discutere di affari di famiglia fuori dalle mura domestiche. La violenza può durare finché le donne non riescono più a contenersi. Sono rimasta scioccata dalla storia di una nonna che aveva ucciso il marito della figlia perché la picchiava sempre. Aveva anche rotto entrambe le braccia a sua nipote di cinque anni. Questa donna non ricordava come avesse commesso l’omicidio.

Hai chiesto ad alcune di queste donne di mostrare il loro oggetto preferito nelle foto, che tipo di cose portavano?

Hanno portato un sacco di cose diverse. I fiori che avevano curato, i libri e le cose spedite da casa, bibbie, gatti, decorazioni. Tutto è diverso perché ognuno è una persona a sé.

Hai visitato tre diversi tipi di prigioni. C’era differenza nel comportamento o negli atteggiamenti delle donne di ognuno di questi luoghi?

Ho visitato tre colonie. Una era per detenute alla prima condanna, la seconda per le recidive, e la terza era una colonia da insediamento, una prigione per condanne moderate, con una sicurezza minima. Nella colonia per le recidive, c’erano meno speranze per il futuro. Molte di loro hanno le mani vuote nei miei ritratti perché non avevano niente o mi avevano detto che non erano più interessate a nulla.

Qual è stato l’insegnamento principale che hai tratto da questo progetto?

Che la Russia non ha le infrastrutture necessarie per sostenere le persone che vengono rilasciate di prigione. Molte di loro non hanno nessun posto dove andare e nessuno che le aiuti. Sono vittime di pregiudizi e vengono etichettate come “criminali.”

Tantissime, una volta entrate nel sistema, sono costrette a commettere altri crimini solo perché non hanno i mezzi per trovare un lavoro e non vogliono diventare un peso per i genitori. Ho scattato la serie anche per richiamare l’attenzione sul fatto che queste donne hanno bisogno di essere riabilitate dopo essere state rilasciate, e hanno bisogno di aiuto per reinserirsi nella società. Sarebbe bello se la nostra società avesse maggiori informazioni su quello che succede nelle carceri. Ci mancano tolleranza, empatia e consapevolezza.

Qual è la sensazione che ti è rimasta, avendo visitato queste prigioni?

In prigione le donne non smettono di essere madri, sorelle, insegnanti, persone amate, nonne o semplicemente belle ragazze.

Intervista di Mirjana Milovanovic, Seguila su Instagram e Twitter

Foto di Elena Anosova, anche lei su Instagram.

