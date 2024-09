Foto di droni che trasformano i paesaggi americani in rollercoaster

Manipolando la curvatura della Terra, le fotografie di Aydın Büyüktaş superano i limiti della visione umana. Dopo aver trasformato una serie di location in Turchia in montagne russe multidimensionali con il suo progetto Flatland, Büyüktaş ha fatto un viaggio negli USA alla fine dell’anno scorso per realizzare Flatland II fotografando l’incredibile paesaggio americano di cui non si vede mai l’orizzonte.

Büyüktaş ha preso la sua ispirazione iniziale da Flatlandia, il romanzo di Edwin Abbott. La storia racconta di una società bidimensionale in cui chi dice agli altri dell’esistenza di un’altra dimensione è accusato di eresia. “Il libro mi ha impressionato molto, anche per il fatto che risale al 1884. Esemplifica le difficoltà di capire il modo in cui si interconnettono le dimensioni e la transizione inter-dimensionale. Il fatto che il libro tenti di descrivere questo processo corrisponde alla mia ricerca sulla terza dimensione,” ha detto Büyüktaş.

Ci sono voluti due mesi di pianificazione, un mese di fotografia aerea con i droni, e molti mesi di post-produzione per ogni singola foto. Büyüktaş mette insieme molte fotografie scattate ad altitudini differenti e da diverse angolature per creare l’immagine finale. Usando un quadricottero con fotocamera è volato oltre le 10.000 miglia, catturando campi da football e da baseball, strade nel deserto, fattorie di mucche, e altre scene che estendono la profondità della visione allo stesso tempo frontale e aerea. Büyüktaş descrive le sue immagini come “un punto di vista multidimensionale e romantico.”

Guardate Flatland II qui sotto:

Andate qui per vedere altri lavori di Aydın Büyüktaş.