Foto di ricchi e wannabe ricchi alla fiera del lusso più grande d’Europa

A dicembre, il RAI Convention Centre di Amsterdam ha ospitato la 15esima edizione di Masters of LXRY, la più grande fiera del lusso di tutta Europa, almeno a detta degli organizzatori.



Alla fiera, alcune persone ricche e molte persone a cui piace essere associate alle cose da persone ricche si sono riunite per scoprire cosa offre il mercato se tu in cambio puoi offrire un sacco di soldi. Auto, gioielli, yacht, case, abiti, prodotti di bellezza, macchine completamente automatizzate per il lavaggio dei cani—insomma, qualunque cosa potresti volere se avessi troppi soldi per aver bisogno di qualcosa, ma comunque volessi spenderli per forza.

Maarten Delobel è stato alla fiera per fotografarne le stravaganze.