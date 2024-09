Foto di tifosi juventini a Cardiff prima e dopo la partita

Huw Crowley è un documentarista di Cardiff, in Galles. Ieri in città si è tenuta la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, e Huw ha seguito i tifosi juventini per le strade del centro. Per l’evento erano attesi circa 170mila visitatori (circa la metà degli abitanti della capitale del Galles), tra mancanze di posti letto e misure di sicurezza elevate in seguito all’attentato di Manchester dello scorso 22 maggio.



Le foto qui sotto raccontano la giornata di ieri prima di (e durante) la sconfitta della Juventus, arrivata negli stessi istanti degli incidenti in piazza San Carlo a Torino e dell’attacco a Londra (qui il recap di VICE News sui fatti di ieri sera).



Per vedere altri lavori di Huw, vai sul suo sito o seguilo su Instagram.