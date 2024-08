Foto dalla scena musicale cubana

Il fotografo Thomas Pratt era andato a Santiago de Cuba per documentare le attività di un piccolo studio di registrazione. Ha finito per passare le sue giornate a correre da una parte all’altra della seconda città cubana per immortalare concerti, barbecue, sessioni di conga per strada e prove. Santiago de Cuba è un posto in cui le chiavette USB con le ultime uscite dancehall, hip-hop e reggaeton passano di mano in mano nelle stesse stanze in cui si celebrano i rituali della Santería e della Yoruba. E i gioielli e i denti d’oro che i locals portano addosso vivono a metà tra la cultura rap americana e l’estetica legata alla dea vergine Ochun, protettrice di Cuba.

Il nuovo libro di Pratt, Música en Santiago de Cuba, è uno studio etnografico della ricca cultura della città, che dà una panoramica della relazione conflittuale tra i musicisti cubani e la loro patria. Qui sotto presentiamo una selezione di immagini tratte dal libro.

Música en Santiago de Cuba è edito da Spaghetti Press. Compralo qui.

Thomas Pratt è un fotografo con base a Londra. Seguilo qui.