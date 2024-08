Queste foto glitchate sembrano dipinte da un vecchio computer

Qualche anno fa la documentarista e fotografa di viaggio Polina Efremova ha scoperto un datamosh glitch unico. La scoperta accidentale è avvenuta quando Efremova ha installato un video player su un PC molto vecchio. Nel momento in cui ha provato a vedere i suoi video sul player ha notato che appariva un glitch di tanto in tanto. Allora ha catturato i frame come screenshot trasformando le scene glitchate in fotografie still. Il corpus del lavoro che Efremova ha intitolato Destruction mostra un modo di catturare un momento unico che non potrà mai essere riprodotto allo stesso modo.

“Quello che mi interessa di più nel processo è che una configurazione casuale e difettosa nel software porti a risultati incontrollabili e non replicabili,” Efremova spiega a Creators. “Questo mi riporta alla fotografia analogica dove il processo di sviluppo della pellicola è molto spesso incontrollabile. Mi piace l’idea che un vecchio computer che altrimenti non avrebbe nessun uso diventi uno strumento unico che non può essere replicato da nessuno.”

Efremova ha scoperto l’effetto per la prima volta nel 2013, proprio quando il glitch stava diventando un trend estetico. Non ricorda nemmeno perchè voleva riprodurre i video della sua Canon 5D da un vecchio PC.

“Non so cosa andò per il verso sbagliato (o, in verità, giusto), ma ho visto questa bella immagine, che si stava sgretolando, i suoi pixel che stavano esplodendo, fare gli still dal video è spaventoso e surreale perchè sembra che il mondo stia cadendo a pezzi,” afferma Efremova.

“Amo molto questa sensazione ed ho iniziato a catturare gli screenshot.”

Efremova ha poi lasciato il progetto in attesa quando ha scoperto che gli effetti glitch potevano essere riprodotti artificialmente. Per lei, il progetto aveva perso senso — almeno temporaneamente. Ora che il datamosh ed il glitch sono meno di moda è tornata sul progetto.

Il processo creativo per arrivare alle foto è molto interessante: per un momento il video è fluido, ma poi comincia a fermarsi, ritardare e crashare. È in quel momento in cui Efremova cattura gli screenshot.

“Quando premi di nuovo play, non puoi tornare indietro e l’effetto non può essere replicato allo stesso modo,” afferma Efremova. “Questo è l’aspetto più importante, per me. Già lavoravo con la pellicola, ma la sensazione di produrre fotografie dove non tutto dipende da te è incomparabile — c’è sempre un qualcosa di inaspettato.

“Il computer è qualcosa che considero come un mio strumento,” aggiunge. “Lo considero come uno strumento analogico moderno di qualche vecchia e rotta fotocamera che dà risultati inaspettati.”

Efremova ha anche usato una tecnica di produzione video che descrive come “dissociazione surreale, dissoluzione della realtà.” Mentre sta ancora lavorando a Destruction, Efremova sta anche curando un grande archivio fotografico e postando fotografie di viaggio e documentaristiche sul suo account Instagram.

