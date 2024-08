Ho chiesto PERCHÉ al tizio della foto di sposi a tema pompini diventata virale

L’industria che gira intorno all’organizzazione dei matrimoni è tanto grande quanto grottesca: si va dai flash mob di fidanzamento, alle cerimonie filmante con i droni alle campagne social per far sapere a tutto il mondo che “ha detto sì.” Ecco, in mezzo a tutto questo c’è spazio per un nuovo fenomeno: le foto matrimoniali in cui la sposa fa un pompino allo sposo. Esatto.



Una breve spiegazione per chi non conoscesse il fenomeno, non fosse mai stato a un matrimonio o non avesse mai fatto o ricevuto un pompino: si tratta di foto matrimoniali in cui lo sposo sta in piedi con i pantaloni del vestito abbassati e la sposa sta inginocchiata davanti a lui mimando una fellatio. Quanto allo sfondo c’è molta varietà: si va da uno scenario campestre alla classica auto parcheggiata. Idealmente con questo tipo di foto le coppie di sposi vorrebbero mostrare a tutti quanto si amano e quanto sono sessualmente aperte.

Videos by VICE

Il genere è diventato popolare quando una foto di questo tipo, scattata dal fotografo olandese Michel Klooster, è diventata virale. È quella qui sopra: lui con l’abito blu e le braghe calate, lei in ginocchio di fronte a lui, il tutto in mezzo a un bosco. “Questa roba è incredibile,” ha commentato Buzzfeed. La seconda foto di questo tipo è comparsa pochi giorni dopo: una coppia di sposini inglesi in luna di miele a Cipro, Mark e Samantha Simons, ha deciso di replicarla facendosi fotografare nella stessa posizione sullo sfondo di un tramonto.

Qualche settimana dopo un’altra coppia inglese in luna di miele in Grecia, Matthew Carly Lunn, si è fatta scattare una foto del genere di fronte al monastero greco-ortodosso di San Paolo, a Rodi, e la cosa non è stata presa benissimo: il vescovo di Rodi ha proibito a tutte le coppie straniere di sposarsi lì.

“Stavamo solo facendo finta, per farci due risate,” ha commentato l’episodio Matthew Lunn intervistato dal quotidiano inglese The Sun. “I greci se la sono presa troppo.” Una coppia che avrebbe dovuto sposarsi nella chiesa di San Paolo a Rodi e che si è vista cancellare il matrimonio per colpa della foto in questione starebbe pensando di fare causa ai Lunn.

Ma cosa pensa di tutto questo il fotografo che per primo ha lanciato la moda delle foto di matrimonio a tema pompini? E soprattutto, perché l’ha fatto?

A quanto pare Klooster non è direttamente responsabile della nascita del genere: secondo lui è colpa degli Stati Uniti. “La prima volta che ho visto una foto di matrimonio di questo tipo è stato l’anno scorso, su un sito americano,” mi ha detto. “Non sono la prima persona a scattarne una dunque, sono solo la prima persona che ne ha scattata una poi diventata virale.”

Stranamente, l’approccio fallocentrico di Klooster alla fotografia matrimoniale gli è già valso schiere di ammiratori in tutto il mondo. “Ricevo un sacco di messaggi da fotografi di tutto il mondo che mi fanno i complimenti per la creatività,” mi ha spiegato. Ma nonostante questo, dice che non vuole passare alla storia come quello della foto di matrimonio dei pompini. “Voglio essere un fotografo vero, uno noto perché fa delle belle foto.”

Ho chiesto a Klooster se sarebbe disponibile a scattare foto di matrimonio a tema pompini non simulate, ma sorprendentemente si è detto contrario: “No, non faccio fotografia erotica o pornografica.” Sul tema delle foto di matrimonio a tema cunnilingus invece era più aperto: mi ha detto che stava solo aspettando la coppia giusta.

Questo articolo è tratto da Broadly