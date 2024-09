Questa foto non ha pixel rossi—Allora perché le fragole sembrano rosse?

Questo weekend sarà (ovviamente) ricordato come l’anniversario dei due anni dal caso virale del vestito blu e nero/bianco e oro: nel 2015 la foto di quell’abito ha diviso l’intero web per più di una settimana, perché tutti erano impegnati a cercare di capire se fosse blu e nero oppure bianco e oro. È quindi decisamente sensato che in questa fatidica data abbia cominciato a circolare una foto ugualmente curiosa.



La foto è stata creata da Akiyoshi Kitaoka, un professore di psicologia della Ritsumeikan University in Giappone, specializzato nella creazione di illusioni ottiche (il suo feed Twitter è incredibile). Come potete vedere nel tweet sopra, la foto non ha alcun pixel rosso, anche se le fragole rappresentate sembrano palesemente rosse. Benché siano molti gli utenti di Twitter che hanno tentato di mettere in discussione la questione, un’altra persona ha dimostrato come i pixel che noi vediamo come rossi siano in realtà grigi (e anche un po’ verdi):

Anche se questa volta tutti vedono nella foto la stessa immagine, l’illusione ottica è creata sfruttando un fenomeno simile a quello che aveva generato tanta discussione nel caso del vestito. Si chiama coerenza cromatica ed è la tecnica che il nostro cervello sfrutta per correggere i colori del mondo quando viene osservato attraverso una luce diversa dal solito. Quando ti guardi in giro, la luce che entra nei tuoi occhi è composta di diverse lunghezze d’onda provenienti sia dai pigmenti degli oggetti che ti circondano, sia dalla luce che li illumina.

“Se pensi a una passeggiata all’aria aperta sotto un cielo blu, dovresti sapere che il colore del cielo, in un certo senso, sta contaminando qualunque cosa tu veda attorno a te,” ha spiegato Bevil Conway, un esperto di percezione visiva del National Eye Institute americano. “Se prendi una mela rossa e la guardi sotto un cielo blu, ci saranno più lunghezze d’onda blu che entrano nei tuoi occhi. Se prendi la mela e la guardi sotto una luce fluorescente o a incandescenza senza avere il cielo sopra di te, i pigmenti della mela saranno esattamente gli stessi ma visto che il contenuto spettrale della fonte di luce è diverso, lo spettro riflesso dall’oggetto che entra nei tuoi occhi è diverso.”

Visto che il principio di contaminazione di colori a partire dalle fonti di luce non è particolarmente utile (sarebbe assolutamente inutile se una banana matura sembrasse gialla di mattina ma verde a mezzogiorno, per esempio), i nostri cervelli si sono evoluti in modo da correggere questi colori. Ciò permette ai colori che vediamo di essere gli stessi a prescindere dalla luce che li illumina.

“In questa foto, qualcuno ha chiaramente manipolato l’immagine in modo tale che gli oggetti che guardiamo riflettano una scala di grigi o una acromatica, ma la fonte luminosa che il nostro cervello interpreta come parte della scena ha una componente bluastra,” mi ha detto Conway. “Il nostro cervello ci dice, ‘la luce sotto cui sto guardando queste fragole ha una componente blu, che ora sottrarrò automaticamente da ogni pixel.’ E quando prendi dei pixel grigi e togli questa contaminazione bluastra, ti resta il rosso.”

Conway ha detto che questa illusione è resa più forte dal fatto che riconosciamo che quelle sono fragole, un oggetto che associamo rapidamente al colore rosso, quindi il nostro cervello è già programmato per cercare quel tipo di pigmento.

La coerenza cromatica è una delle ragioni principali per cui le persone hanno visto “Il Vestito” in modo diverso: dato che la fonte luminosa non era chiara, i cervelli delle persone correggevano l’immagine per luci differenti, e per questo era impossibile avere tutti la stessa opinione. Si potrebbe pensare che ormai abbiamo imparato la lezione, ma c’è qualcosa dei misteri del colore e della percezione che continua ad affascinare la nostra coscienza collettiva. Specialmente quando offre una scusa per litigare.