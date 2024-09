Di quella che era la mania per le discoteche negli anni Ottanta e Novanta, oggi non rimane tanto di più che un senso di nostalgia. Mentre oggi l’iperconnessione dell’onnipresente rete sociale rende ogni luogo essenzialmente lo stesso macro-luogo (Internet), ai tempi entrare in uno di questi templi dell’evasione significava fare un passo all’interno di un buco nero, uscire dalla società per come la si conosceva e perdersi per una notte o per un intero weekend, totalmente fuori dal mondo reale.

Continua a leggere su Noisey – Con il progetto Discotex le antiche discoteche italiane tornano a suonare