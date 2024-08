Foto dalla Roma nascosta sulle sponde del Tevere

Roma è una città enorme composta da molte città diverse tra loro. Accanto a quelle “ufficiali” e più riconoscibili, ce ne sono molte altre non riconosciute—oppure che emergono solo in determinati momenti.

La città sulle sponde del fiume Tevere è una di queste. Negli ultimi mesi se ne è parlato dopo l’incendio del Ponte di Ferro, quando erano venuti alla luce degli insediamenti informali nelle banchine sottostanti.

Più in generale se ne discute solo ed esclusivamente in termini di degrado e di problema da eradicare, oppure quando la politica locale annuncia sgomberi: a quel punto le telecamere riprendono le operazioni speciali, e poi tutto torna nell’oblio.

Il fotografo Marco Sconocchia, che avevamo già intervistato anni fa per un reportage sull’eroina a Torino, ha optato per un approccio diametralmente opposto: per oltre un anno ha percorso il fiume da nord a sud, fino alla foce all’Idroscalo di Ostia, seguendo persone e famiglie che vivono in quei luoghi.

Il risultato è il progetto Tevere Grand Hotel, con cui Sconocchia ha documentato quello che definisce “il mondo di sotto, una città nella città che segue dinamiche proprie.”

Il gazometro visto dal Tevere.

L’idea, mi ha detto in una conversazione su Zoom, è nata dall’osservazione di “questo fiume molto grande e visibile” e dalla lettura di articoli che parlavano di questa situazione particolare. “Ho controllato se ci fosse stato un lavoro per immagini di questo tipo, e non c’era,” spiega, “e così ho iniziato a camminare, incontrando varie persone; ovviamente, non tutti sono stati disponibili a farsi fotografare.”

I soggetti ritratti hanno storie molto diverse tra loro, e secondo Sconocchia sono un “esempio di resistenza, anacronismo e lotta, sia contro le istituzioni che contro la società circostante.”

Gregorio è un pastore che vive da sempre in un appezzamento nella zona di Tor Di Quinto, ed è “in perenne lotta contro l’abusivismo edilizio che ha ridotto il suo pascolo ad un piccolo quadrato verde.” Yuri è un senza fissa dimora ucraino che vive sotto il centralissimo ponte Sisto. Cesare è “l’ultimo pescatore di anguille” di Roma. Franca e la sua famiglia si battono da anni per non essere cacciati all’Idroscalo, e hanno anche organizzato un comitato anti-sfratti.

Il pastore Gregorio.

Queste persone, spiega il fotografo, “per un motivo o per un altro non hanno trovato posto nella città—oppure non vogliono trovarlo. Ad accomunarli c’è il fatto di essere stati ‘buttati giù’ dalla città, che si è evoluta sopra il fiume.”

L’obiettivo di questo progetto, conclude, non è quello di “cercare il disagio: più che della spazzatura mi interessa vedere chi vive in quei posti” e documentare una realtà poco conosciuta—senza avere quello sguardo giudicante, e talvolta sprezzante, che contraddistingue il racconto mediatico usuale.

Yuri.

Cesare, l’ultimo pescatore di anguille di Roma.

