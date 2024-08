A cosa somiglia Berlusconi in questa foto in cui non sembra Berlusconi

C’è poco da fare: Silvio Berlusconi è di gran lunga il più grande comunicatore del nostro paese. Ha più di ottant’anni, ma sfrutta i mezzi di comunicazione come nessun altro politico. Per capirlo basta osservare la realtà: nell’epoca dei meme, ogni volta che esce una sua nuova immagine su internet, questa crea il panico. Lui con gli occhiali da sole in conferenza, lui da McDonald’s, lui con gli agnellini.

Stavolta è riuscito a fare di più: Caroline Chenot, titolare di una Spa a Merano, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in posa con l’ex Presidente del Consiglio, ospite della struttura. La faccia di Berlusconi appare come non l’abbiamo mai vista: sembra quasi un’altra persona.

È difficile capire come interpretare questa foto—ed è ancora più difficile non farsi delle domande di fronte ai titoli di giornali che definiscono Berlusconi “ringiovanito”. Abbiamo pensato di analizzarla bene, e elencare una serie di possibili risposte.

BERLUSCONI CON UNA MASCHERA DI GOMMA DI BERLUSCONI

Avete presente quando Bryan Cranston è andato al Comic Con con una maschera di Walther White—quindi di se stesso—e ha perculato per ore centinaia di fan? Forse era quello che stava cercando di fare Berlusconi con tutti gli ospiti della Spa di Caroline Chenot.

Ad ognuno il suo: l’attore protagonista di una serie cult si reca a una convention riservata a maschi pubescenti monomaniaci, un ex presidente del consiglio ottuagenario con i capelli ramati va alle spa a concupire i fan. La scena me la immagino più o meno così:

Anziana appena uscita dal trattamento di idrocolonterapia: “Oh guarda che simpatico, quel signore si è travestito da Berlusconi. Che bei tempi quelli di Silvio: mi ricorda sempre di quando abbiamo condonato tutti i piani dal terzo al settimo della casa al lago.”

Berlusconi: “Ma signora sono iooooooooo!” [si toglie la maschera]

Anziana appena uscita dal trattamento di idrocoloterapia: “UUUUUUH!” [giubilo, estasi, parte la cannula del drenaggio].

UNO DEI PROTAGONISTI DI COCOON PRIMA DI ESSERE MESSO NELLA VASCA DELLA GIOVINEZZA

Nel film Cocoon – L’energia dell’Universo, un gruppo di vecchietti ripesca per caso degli strani bozzi verdognoli in mare, e dopo averli messi in una piscina scopre che hanno strani poteri rinvigorenti. Immergendosi nell’acqua della piscina, ognuno di loro ringiovanisce.

Forse è questo il segreto della Spa di Caroline Chenot: hanno recuperato i pozzi di Cocoon, e questa foto testimonia il momento precedente all’immersione di Silvio Berlusconi.



VLADIMIR PUTIN

L’anno prossimo ci saranno le elezioni, e Berlusconi deve cercare di rinnovare la sua immagine. Apparire meno datato, e ridare vigore ai suoi propositi politici. Un modo semplice e immediato per farlo è quello di replicare i canoni di un politico odierno che sta ottenendo grande consenso—un po’ come Renzi con Obama qualche anno fa. Nel nostro paese il putinismo sta prendendo sempre più piede, e sicuramente Silvio se n’è accorto. E a quanto pare ha deciso letteralmente di diventare Vladimir Putin.



I prossimi step elettorali sono: cavalcare un orso, fare una gita in sottomarino, falsificare un passato nel kgb, diventare un judoka.



UN RETTILIANO CHE PER SBAGLIO NON HA OCCULTATO IL SUO ASPETTO

I membri della famiglia Rothschild glielo avevano detto: “Silvio, non possiamo andare in giro senza travestimento, siamo rettiliani! Se la gente scopre il nostro vero aspetto possiamo dire addio a tutti i privilegi del New World Order. Niente più gruppo Bilderberg, niente più scie chimiche, niente più signoraggio bancario, niente più teoria del gender, niente più strane sostanze chimiche da mettere nel dentrifricio per soggiogare la mente del popolo. Basta un’inezia, e la gente comincerà a prendere sul serio i libri di David Icke!” Ma lui è il solito esibizionista, e se ne va in giro in borghese.

DARTH SIDIOUS

La prima cosa che ho pensato guardando questa foto, è che nella Spa di Merano stessero girando un remake di Star Wars commistionato ai fasti della Seconda Repubblica, con Berlusconi nel ruolo del cancelliere Palpatine ( a.k.a Darth Sidious).

Il resto del cast in ordine sparso: Matteo Renzi nel ruolo di Anakin Skywalker, Angelino Alfano nel ruolo di Jar Jar Binks, Alessandro Di Battista nel ruolo di Han Solo, Maria Elena Boschi nel ruolo della principessa Amidala.

Maestosa la scena dello scontro fra Berlusconi e Giorgio Napolitano, nei panni del maestro Yoda: “Al termine il tuo dominio è, e non breve abbastanza è stato.”

MARLON BRANDO A UNA FESTA IN MASCHERA TRAVESTITO DA DOTTOR XAVIER DI X-MEN

Non credo di dover aggiungere altro a questa categoria.

ARRIGO SACCHI

Ogni volta che Berlusconi si è presentato a una nuova elezione, ha sempre cercato di corroborare la sua candidatura con qualche successo o grande acquisto del Milan. L’ultimo episodio nel 2013, quando prese Mario Balotelli durante la sessione invernale del mercato.

Stavolta però ha venduto la società ai cinesi, che stanno facendo in una sola estate più acquisti di quanti lui ne abbia fatti negli ultimi cinque anni. I tifosi fanno presto a dimenticare la gloria del passato, così Berlusconi ha deciso di ravvivare il ricordo. Trasformandosi in Arrigo Sacchi.

IL VERO BERLUSCONI

E se invece fosse tutto un abbaglio? Se questa immagine di Berlusconi non fosse lo strano risultato di torbide manovre estetiche, ma il vero aspetto di Silvio Berlusconi? Al termine della seconda decade del Ventunesimo secolo, forse, Silvio ha deciso di rinunciare a tutti gli orpelli a cui si è aggrappato negli ultimi vent’anni: niente più capelli stopposi di chissà quale materiale, niente più cerone, niente più terribili cravatte di Marinella. Un Silvio light, autentico, sobrio. Anziano.

