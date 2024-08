Ritratti dalla Stazione Centrale di Milano

Non è la prima volta che su VICE parliamo del fotografo romano Niccolò Berretta e dei suoi ritratti, in particolare quelli che per vari anni ha scattato nello splendido caos che è Stazione Termini.

Dopo un intero decennio passato a ritrarre in posa i “pendolari, lavoratori, senzatetto, turisti e gli habitué” che ogni giorno popolano la stazione più grande d’Italia, Niccolò ha pubblicato un libro che raccoglie il meglio del suo immenso archivio, intitolato Stazione Termini, Lookbook 2009-2021, edito da Drago Publisher.

Da qualche settimana Niccolo ha cominciato a puntare i suoi riflettori su un’altra stazione, un luogo simbolo non solo della città in cui si trova ma del Paese in generale, la Stazione Centrale di Milano. Disegnata da Ulisse Stacchini nel 1911 e inaugurata nel 1931, la Stazione Centrale è un luogo che come pochi altri riesce a evocare epoche e ambienti passati, pur essendo ormai immersa nell’atmosfera iper-consumista che caratterizza alcuni spazi pubblici della Milano odierna.

”Una volta concluso il progetto a Termini mi è venuto quasi spontaneo cominciare a scattare a Milano” ci ha raccontato Niccolò. “Milano è il posto in Italia dove tutto sembra accadere, negli ultimi anni. Credo che ritrarre le persone che ogni giorno popolano la Stazione Centrale e i suoi dintorni sia uno dei modi migliori per ritrarre la città in generale, mostrare come sta cambiando e si sta evolvendo.” Il progetto su Milano potrebbe essere “un potenziale secondo capitolo di un progetto a lungo termine sulle stazioni più interessanti di tutta Europa.”

Come spesso accaduto in passato con Stazione Termini, in questi ultimi mesi anche Milano Centrale si trova al centro di un acceso dibattito sulla sicurezza, dibattito che in realtà riguarda la città nella sua interezza. Ed è questo uno dei motivi che ha spinto Niccolo ad avviare ora questo nuovo progetto. “Uno degli obiettivi che mi pongo è quello di andare oltre la cronaca e le polemiche che ciclicamente arrivano per cercare di dare un’immagine realistica, senza pregiudizi, e questo mi sembra il momento giusto per farlo.”

Nei prossimi mesi quindi se incontrerete un giovane fotografo vestito di nero che chiederà di farvi un ritratto in Stazione Centrale, salutateci Niccolò.

