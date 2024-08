Queste foto da Miami raccontano lo stato della scena EDM nel 2018

Siete mai stati a Miami? Neanche noi. Ma abbiamo visto i video di Pitbull, e ora che abbiamo visto anche queste foto di gente che balla seminuda al sole, provenienti dall’Ultra Music Festival di Miami, abbiamo capito che forse abbiamo sbagliato tutto. Forse non siamo le persone che credevamo di essere. Forse dobbiamo buttare le magliette dei Joy Division e comprare una visiera verde acido e cominciare a goderci la vita.



L’Ultra è nato nel 1999 e si è gradualmente trasformato nell’evento EDM dell’anno. Tra EDM mainstream, techno underground e hip-hop, la lineup del festival porta in Florida circa 150mila partecipanti ogni anno. Negli ultimi due anni, DJ Mag l’ha nominato “Miglior Festival del Mondo” e la formazione del 2018 non è stata da meno, con nomi quali Steve Aoki, Azealia Banks, DJ Snake, Marshmello e anche gli Swedish House Mafia, con un ritorno a sorpresa dopo cinque anni di silenzio. Il nostro consiglio è di comprare un salvadanaio e scriverci sopra “Ultra” oppure, se volare a Miami per voi è improponibile, potete guardare le foto di questa edizione qua sotto.

Videos by VICE

Tanto per ricordarvi quanto è bella l’estate, il fotografo Benjamin Diedering è stato all’Ultra per ritrarre i raver più cool del 2018. Già che c’era, non si è lasciato sfuggire le palme, i palazzi e le scene più affascinanti della festa EDM più bella dell’anno.

Ecco le foto:

La versione originare di questo articolo è stata pubblicata da Noisey Germania.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.