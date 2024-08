Fotografie dal carnevale di Notting Hill

Il carnevale di Notting Hill è sempre stato un paradiso, e quest’anno non ha fatto eccezione. Sì, andare in bagno è un casino; e sì, se non vi siete portati da bere dovrete fare un mutuo per comprare una media in bicchiere di plastica. Ma è davvero un problema? In fondo siete in mezzo a una delle celebrazioni più speciali del mondo, immersi in un vortice di cultura, musica, cibo e vita che a volte include anche un po’ di vomito. Se volete farvi un’idea di quello che vi siete persi non spendendo quei cinquanta euro di Ryanair, guardate pure qua sotto.



