Il fotografo personale di Future ci ha raccontato come vive un vero trapper

Molto prima che Atlanta diventasse universalmente associata alla parola “trap”, Anthony Hilliard ci si trasferì senza un vero scopo se non quello di andarsene dal luogo dove era nato, New York. Prese in mano una macchina fotografica e si mise a lavorare nel campo dello streetwear. Nel giro di poco, grazie a una serie di incontri così fortuiti che potrebbero benissimo essere il soggetto del pilota di una serie TV, si ritrovò nel mezzo della scena trap della città.

“Era un mondo completamente nuovo per me”, mi spiega al telefono. “C’è questo brand di streetwear di Atlanta che si chiama Cease & Desist. Mi diedero la mia prima opportunità, e tra i rapper che mettevano la loro roba c’era Future”. Il team di Future apprezzò le fotografie che Hilliard gli aveva scattato per promuovere il suo nuovo merchandise e gli venne offerto di unirsi a loro per il primo tour di Future. “Sta sempre aggiornato sulla moda—gli piace la roba nuova, gli piace la roba con più stile. Il fatto che io fossi stato capace di dimostrargli che sapevo lavorare bene in campo fashion mi aiutò stringere il rapporto con lui”.

A soli tre anni dai suoi primi lavori, Hilliard è diventato il fotografo personale di Future. Nonostante la trap sia per lui qualcosa di familiare, con il passare del tempo il suo sguardo si è allargato su una scena molto più ampia rispetto a quella che trapela dalla musica. Lo stile di vita di Future lo fa sentire ancora sconcertato, e questa curiosità genuina è percepibile in ognuno dei suoi scatti, pazientemente composti. Assemblate in una serie, le foto di Hilliard vanno a creare un piccolo documentario visivo su quella Hollywood del rap che è Atlanta.

Abbiamo chiesto ad Hilliard di parlarci del suo lavoro e di raccontarci alcuni aneddoti sulla sua esperienza nella scena musicale di cui il mondo intero si è innamorato negli ultimi anni.

Photo By Antsoulo

“Questa foto è stata scattata al Blue Flames, uno dei più famosi strip club di Atlanta. Non voglio dire che è palese che Future sia praticamente nato lì, ma bene o male ci va ogni giorno. Per lui è completamente normale. Vivere quel contesto è stato affascinante. Ci sono decine di migliaia di dollari che partono così, lanciati in aria. Ci potresti pagare un anno di università. Future è il centro dell’evento. Quando esce ad Atlanta porta con sé chiunque. La gente lo ama. Ogni momento passato lì dentro è un ricordo che mi porto dentro. È roba che va vista con i propri occhi, giuro”.

Photo By Antsoulo

“Le stripper sono atlete. Devono allenarsi continuamente, la ragazza nella fotografia è rimasta lì sopra per almeno tre minuti. Quando Future si mette a lanciare soldi è praticamente un distributore di soldi. Puoi riuscire a tirar su anche diecimila dollari standogli vicino. Quando parti dal nulla ti sale questa voglia di dimostrare che ce l’hai fatta, che hai qualcosa, e non c’è modo migliore per farlo che andare a uno strip club. Ovviamente dalla foto non si vede quello che ho dietro, ma c’erano tipo trenta persone. Non provo a mettermi sempre di fronte a Future, scattare frontalmente non è sempre la scelta migliore. Voglio immortalare una scena, non fare ritratti. Tutte le persone che vedi rappresentano il loro quartiere, ed è quello che voglio appaia dalle mie foto. A Future non piacciono i ritratti.”

Photo By Antsoulo

“Questa è stata la prima volta che ho visto un milione di dollari con i miei occhi. Future aveva portato in studio tutte quelle mazzette così, solo per fare atmosfera. Solo per poter dire sulla traccia che stava registrando che aveva ‘un milione di dollari nello studio’. Non ho idea di come abbia potuto avere tutti quei contanti. Non puoi andare in banca e ritirare un milione di dollari. Credo.”

Photo By Antsoulo

“Questa l’ho scattata durante un tour. La ragazza è un’amica di Future. Lui le ha pagato un aereo per farla venire a mettergli a posto i capelli. È un momento molto intimo, dato che normalmente Future non vuole essere fotografato mentre qualcuno lavora sui suoi capelli. Quelle trecce sono la sua corona. Il fatto che mi abbia permesso di essere lì e di scattare questa foto è enorme per me. A volte Future è una persona difficile da interpretare, quindi a volte mi capita di chiedermi se scattare una foto o meno. Ma poi spesso lo faccio, gliela mando e lui mi risponde gasato.”

Photo By Antsoulo

“Questa l’ho scattata perché mi sembrava dimostrasse bene il senso di una serata a uno strip club. Le banconote accartocciate creano un senso di caos. Dimostrano lo sbattimento che devono farsi per avere quei soldi. I miei amici spenderanno duecento, trecento dollari a serata quando vanno a uno strip. Una sera ho visto Future buttare tipo trentamila dollari. È una roba che cambia completamente la tua prospettiva su quell’esperienza. Ora andarci con un amico sarebbe una noia mortale.”

Photo By Antsoulo

“Questa è tutta gente che era in tour con Future. Qua stavamo scommettendo su un canestro—tra l’altro, Future spacca quando tira in sospensione. È un altro modo per far vedere i soldi che hai, in fondo. Sei lì in tondo, soldi in mano, e ti guardi con gli altri tipo ‘Ok, li voglio. Mi voglio prendere i tuoi soldi’. È un’esperienza unica.”

Photo By Antsoulo

“Questa era una foto da lookbook, a molti rapper piace essere fotografati come se fosse per un servizio editoriale. C’era un tempo in cui ai rapper non fregava nulla di come apparivano, ma un certo tipo di luce e di sfondo stanno diventando la norma. Questa foto, tra l’altro, non era neanche tra quelle ufficiali. È un dietro le quinte, e quel mitra era per difesa personale. Non l’avevano preso solo per il servizio. Non è bello pensare a cosa potrebbe succedere, ma onestamente parlando non mi sono mai sentito a disagio. Tutti fanno il possibile per farmi sentire a mio agio anche in luoghi teoricamente pericolosi, vogliono farmi lavorare al meglio”.

Photo By Antsoulo

“Per molti rapper, rappare è uno sfogo. Un altro sono le moto. Qua stavamo girando un video, ma è davvero roba da tutti i giorni. C’è una comunità a tutti gli effetti là fuori, è gente che vuole solo stare assieme e stare bene, non fare casino. Vogliono solo usare le loro moto senza fare male a nessuno, anche se la polizia gli rompe sempre i coglioni. A New York si vedono scene anche più pesanti, ma Atlanta si difende bene a livello di motori. La differenza è che ad Atlanta vanno anche sulle autostrade, ed è assurdo vedere i trick che fanno alle velocità a cui vanno”.

Photo By Antsoulo

“Qua siamo a Kirkwood, il quartiere di Future. Qua stavamo girando un documentario e volevamo immortalare le persone che gli stanno attorno nella vita di tutti i giorni. La gente lo considera un modello. Ce l’ha fatta, è diventato qualcuno. La cosa che mi piace di più di questa foto e la differenza di stili di vita che esprime. Questo ragazzo è su un motorino, Future ha accanto una Lamborghini”.

Questo articolo è apparso originariamente su Noisey Canada.