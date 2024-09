Francesca DeLorenzo ha fotografato i suoi appuntamenti su Craigslist

Nel 2004, in una soleggiata mattina d’inverno, la studentessa di fotografia del California College of the Arts Francesca “Frenchie” DeLorenzo ha aperto il portatile nel suo appartamento di San Francisco, si è iscritta al sito d’annunci Craigslist e ha scritto la bozza di un annuncio che diceva più o meno così: “Giovane fotografa donna cerca uomini da fotografare nel loro appartamento per un progetto artistico.” Negli anni successivi, Frenchie è stata nelle case di oltre 30 ragazzi californiani, fotografandoli tra le loro cose e recitando il ruolo di co-protagonista negli intimi ritratti.

