Che cosa significa questa foto di Francesca Michielin insieme a Kanye West?

Ma com’è che quest’anno le star della musica USA hanno deciso di inondare i social network italiani di foto con personaggi improbabili? Kanye West si trova in Italia per questioni di affari legate alle sue attività nel campo della moda, e improvvisamente su Instagram compare una foto di lui (peraltro con l’aria di uno che ha appena sentito una barzelletta ma non l’ha capita) insieme a Francesca Michielin. Le conseguenze possibili di questo evento sono due: o il prossimo disco di Francesca Michielin sarà una bomba devastante, oppure Kanye West farà parte dei giudici nella prossima stagione di X Factor Italia. In ogni caso, benvenuto in Italia Kanye.

