Ora Frank Ocean ha una stazione radio su GTA

Grand Theft Auto Online è appena diventato un po’ più grande: un nuovo update, “Doomsday Heist” , è stato reso pubblico proprio oggi ed è, a quanto scrive The Verge, il più grande rilasciato finora da Rockstar Games. Se siete assidui frequentatori delle strade di Los Santos, sarete felici di sapere che tra le novità c’è l’inserimento di una nuova stazione radio, blonded Los Santos 97.8 FM. Come potete dedurre dall’assenza di maiuscole e dalla parola “blonded”, dietro c’è nientepopòdimenoche Frank Ocean.

Oltre agli host della stazione (che sono gli stessi di blonded RADIO, il programma di Ocean su Beats 1), anche Frank compare tra le varie canzoni—da lui selezionate—con chiacchiere e aneddoti vari. Nella tracklist, che trovate qua sotto, ci sono ben sei sue canzoni. Non mancano le sorprese—oltre a diversi titani hip-hop compaiono Burial, Aphex Twin e i Drexciya, rivelando un certo gusto di Frank per l’IDM. Non manca un po’ di sano soul d’altri tempi, nelle figure di Marvin Gaye e Curtis Mayfield, e c’è spazio anche per il suo collaboratore e re del lo-fi poliedrico (Sandy) Alex G.

Todd Rundgren – “International Feel”

Panda Bear – “Mr. Noah”

Frank Ocean – “Provider”

ScHoolboy Q – “Kno Ya Wrong (feat. Lance Skiiiwalker)”

SWV – “Rain”

Joy Again – “On a Farm”

Frank Ocean – “Ivy”

Curtis Mayfield – “So In Love”

Marvin Gaye – “When Did You Stop Loving Me, When Did I Stop Loving You”

Les Ya Toupas Du Zaire – “Je Ne Bois Pas Beaucoup”

Drexciya – “Andreaen Sand Dunes”

JAY-Z – “Dead Presidents II”

Frank Ocean – “Crack Rock”

M.C. Mack – “EZ Come EZ Go”

Aphex Twin – “IZ-US”

Burial – “Hiders”

Future – “Codeine Crazy”

Frank Ocean – “Chanel”

Lil Uzi Vert – “For Real”

Migos – “First 48”

Suspect – “Fbg”

Frank Ocean – “Nights”

Gunna – “YSL (feat. Playboi Carti)”

Chief Keef – “Winnin (feat. King Louie)”

Lil’ Sko – “Miss White Cocaine”

JME – “Man Don’t Care (feat. Giggs)”

(Sandy) Alex G – “Master”

Frank Ocean – “Pretty Sweet”

