Abbiamo parlato con fratelli e sorelle che hanno relazioni incestuose

Nel 2015 ho pubblicato un libro, Generation Z: Their Voices, Their Lives.

È il prodotto di migliaia di interviste con chi appartiene alla Generazione Z e vive nel Regno Unito, e sono orgogliosa dei temi che affronta: razzismo, sesso, criminalità, lotte su identità di genere e sessualità, morte, disabilità e disuguaglianza, tra gli altri. Alcuni racconti non sono finiti nel libro per questioni di spazio, ripetizione o motivi legali. Ma per uno in particolare, la ragione era completamente diversa.

Ho incontrato Grace all’inizio del mio processo di ricerca. Voleva parlarmi delle sue difficoltà nel campo della salute mentale e dei suoi disordini alimentari, dei suoi genitori—il tipo di genitori che non dovrebbero mai avere il permesso di crescere un figlio—e dei suoi tutori, anaffettivi e disinteressati. Il danno collaterale sulla diciassettenne era profondo: ansia acuta, disturbo compulsivo, una combinazione di anoressia, bulimia e abbuffate incontrollate, che l’hanno portata a tre ricoveri ospedalieri, diversi tentativi di suicidio, e la tendenza ad accettare qualsiasi bevuta, droga o incontro sessuale le venisse offerto.

L’unica presenza luminosa e positiva nella vita di Grace sembrava il suo ragazzo, Adam. A detta sua, lui l’aveva “capita.” Era chiaro che lo amasse profondamente, e io non mi sono soffermata sulla cosa. Fino a qualche mese dopo.

A un certo punto, più avanti, Grace ha ammesso che, oltre a essere il suo ragazzo, Adam era anche suo fratello. Fratello di sangue. Non acquisito, non fratellastro.

Ecco, credevo di essere preparata, ma davanti all’ammissione di un tabù così grande è stato difficile non porle le domande più ovvie. Andavano a letto insieme? Sì, sempre. I genitori lo sapevano? Grace e Adam non ne avevano idea e speravano fossero morti. Qualcun altro era a conoscenza del loro passato? No. Si immaginavano un futuro insieme come coppia, tipo matrimonio, mettere su famiglia ecc.? Sì, assolutamente.

Alla fine Grace mi ha raccontato tutta la storia di come si sono messi insieme, e per via della sua fragilità e della natura incredibilmente controversa e tragica della loro storia, ho iniziato a preoccuparmi che la stampa potesse cominciare a indagare su di loro fino a risalire all’identità. Così, insieme al mio editore, abbiamo deciso di ometterli dal libro. Grace e Adam sono ancora insieme, e lei si è detta contenta che parlassi di loro in questa sede.

L’incontro con Grace e Adam ha suscitato il mio interesse circa la frequenza e le dinamiche di questo tipo di relazione [a tal proposito, il codice penale italiano recita: “Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.” Sul concetto di pubblico scandalo si può approfondire qui.]

Anna, 23 anni, racconta che il suo gemello è stato “più simile a un fidanzato” per tutti gli anni dell’adolescenza e fino all’inizio dell’università. Dice che “hanno iniziato a provare qualcosa” all’inizio dell’adolescenza, qualcosa che si è poi evoluto in una relazione sessuale ed emotiva, che ha precluso qualsiasi altra storia romantica tanto per Anna che per il suo gemello Stephen.

La loro relazione non platonica è poi scemata quando Anna ha incontrato la persona con cui sta ora, durante il terzo anno di università. Il compagno di Anna e i genitori dei gemelli non hanno idea di questa relazione passata, anche se Anna resta convinta che sia stata una delle cose migliori della sua vita, fondamentale per lo sviluppo sessuale ed emotivo suo e del fratello.

Daryl*, 24 anni, non è dello stesso avviso. Ha avuto una storia romantica e sessuale con la sorellastra, Jessica, che ha finito per creare un danno enorme a entrambi, oltre che alla loro famiglia, quando sono stati scoperti in “circostanze piuttosto drammatiche.”

Convincere un professionista a esprimersi ufficialmente sul tipo di incesto fuori da un contesto di abuso è difficile, perché il timore è di legittimare la cosa e recare danno alle vittime di incesto non consensuale. Ma l’opinione generale è che uno dei fattori trainanti delle relazioni incestuose consensuali sia, paradossalmente, tanto la natura frammentata di alcune famiglie moderne quanto l’affiatamento di altre.

Se non si è cresciuti insieme—come nel caso di Grace e Adam—non si scatena il fattore di immediata familiarità che si sviluppa vivendo insieme dalla nascita. Allo stesso tempo, nonostante la nostra iper-connettività, le persone sono più isolate che mai. Mentre i gruppi di amici si restringono e le modalità di incontro cambiano rispetto al passato, molte persone socializzano e passano il tempo con membri della propria famiglia—specialmente quando hanno età simili. Per quanto raro e tutto fuorché automatico, non è del tutto impossibile che questo possa sfociare in relazioni incestuose.

Non esistono statistiche su ciò che definiamo (con dovuta cautela) “incesto consensuale,” e per molti esperti—soprattutto in caso di incesto genitoriale—non esiste una cosa del genere, ma si tratta sempre di stupro o coercizione (da parte del genitore). Internet, ovviamente, racconta una storia diversa. Ci sono comunità “pro-incesto,” che discutono delle proprie relazioni con toni che vanno dal senso di colpa, all’orgoglio, all’evidente eccitazione. Queste comunità offrono supporto e discutono questioni legali e modi per promuovere l’incesto legalizzato.



Per confondere ulteriormente la situazione, l’incesto è visto in modo molto diverso a seconda di dove sei e di chi è coinvolto. La mia ricerca si è concentrata interamente sui giovani (generazione Z e millennial) e sulla dinamica tra fratelli/fratellastri/fratelli acquisiti, precisamente perché rappresenta una zona molto più grigia in tante parti del mondo.

L’incesto tra genitore e figlio sembra—giustamente—essere considerato universalmente come un chiaro abuso per molte ragioni, tra cui la dinamica di potere sbilanciata, che rende impossibile qualsiasi forma di consenso. Ma i casi che coinvolgono fratelli e sorelle sembrano (in certe condizioni) confondere le acque da un punto di vista legale, etico e morale. Per esempio, nel valutare un caso di relazione incestuosa tra due fratellastri (da cui erano nati quattro figli), nel 2014 il Consiglio Etico Tedesco ha concluso che “il diritto dei fratelli adulti di avere autodeterminazione sessuale in una relazione consensuale pesa più dell’astratto bene della famiglia.”

Se da un lato nessuno ha mai raccolto dati sull’estremo più “consensuale” nello spettro dell’incesto, le statistiche sull’incesto in generale sono piuttosto agghiaccianti. Negli Stati Uniti è stato stimato che negli anni Novanta si siano verificati dai 100.000 al milione di casi di incesto all’anno. Le proporzioni del fenomeno nel mondo variano poi a seconda delle cifre che guardi, principalmente perché la natura particolarmente privata del fenomeno rende impossibile un livello di accuratezza completa—ma si ritiene che l’incesto si verifichi in una percentuale della popolazione che va dal 2 al 10 o 20 percento. In Brasile, le stime variano grandemente, dallo 0,05 al 21 percento.

II gemelli Cersei e Jaime Lannister in ‘Game of Thrones.’ Immagine: HBO

Per quanto ci siano atteggiamenti diversi, la società in generale tende a guardare all’incesto con disgusto—ed è comprensibile. Tuttavia, la cultura pop—e il tipo di cultura pop che consumiamo e amiamo tutti, non sto parlando di roba di nicchia—è piena di incesti. Un esempio? La coppia di gemelli-amanti di Game of Thrones, Jaime e Cersei Lannister. Ma GOT presentava anche un’intensa relazione sessuale tra zia e nipote, Daenerys Targaryen e Jon Snow, e uno dei temi centrali dell’ultima stagione era proprio l’apparente disinteresse per la questione.

L’incesto non esiste solo nei mondi fatti di draghi e spade. Se un romanzo come Fiori senza sole è stato ‘rito di passaggio’ per generazioni di ragazze (e qualche ragazzo), è proprio per la relazione incestuosa e illecita attorno cui ruota la storia. E ci sono allusioni a relazioni tra membri della stessa famiglia in molte altre opere pop, da Star Wars a Cruel Intentions, fino a Dexter e Arrested Development.

Ma l’ambito in cui l’incesto viene davvero allo scoperto è la pornografia: il porno incestuoso (incest porn) è uno dei sottogeneri più guardati. Nonostante l’industria aggiri in qualche modo la natura illegale dell’incesto con titoli come “Mi scopo il mio fratellastro” e “La mia figliastra deve essere punita,” è facile sospettare che gli spettatori non scelgano questi video per i disclaimer morali e legali, ma proprio per il contenuto tabù. Se è vero che la pornografia non è certo un ritratto fedele del sesso nel mondo reale, offre in qualche modo un riflesso dei desideri sessuali umani e delle fantasie.

Detto questo, le relazioni incestuose—persino quelle che i diretti interessati descrivono come consensuali—possono avere terribili conseguenze. Per questo, è difficile che l’incesto sia mai accettato come “normale,” o che diventi una dinamica con cui siamo a nostro agio.

Il giudizio della società ha contribuito a far sentire Grace (e altri come lei) un’aberrazione, ma non ha cambiato ciò che prova per il suo ragazzo/fratello. Grace e Adam evitano gli amici, gli estranei e molte situazioni sociali, perché hanno paura di essere scoperti e costretti ad allontanarsi uno dall’altra.

Un professore di psicologia di Oxford, che ha chiesto di restare anonimo, ha osservato che “il problema dei nostri atteggiamenti proibitivi verso i tipi di sessualità che troviamo disgustosi o immorali—tipo, per esempio, l’incesto o altri comportamenti illegali—è che ci impedisce di guardare alla realtà del caso in modo oggettivo. Anziché accettarlo e provare a lavorarci e capirlo meglio, trattiamo queste persone come paria e le scacciamo, con forconi reali e metaforici, come si faceva nel Medioevo. Alcune persone fanno sesso con i propri consanguinei, e alle volte la situazione è molto più sfumata e complessa di quanto vorremmo.”

*I nomi sono stati cambiati.