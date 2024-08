French toast ripieno di marmellata

Porzioni: 2

Preparazione: 2 ore e 45 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

Per la marmellata di brandy e lamponi:

2 kg di lamponi freschi

1.34 kg di zucchero

48 ml di succo di limone

60 ml di brandy al lampone

Per la crema:

6 uova

240 g di panna

4 g di zucchero

4 g di sale

Per il french toast:

2 fette di brioche

28,5 g di burro

2 cucchiai di marmellata

zucchero a velo

crème fraiche montata

una spruzzata di succo di limone

fleur de sel

Procedimento

Consiglio degli chef: Se non stai usando la stessa quantità di frutti di bosco, ecco come adattare le misure. Pesa i frutti di bosco. Moltiplica il risultato per 0,67 e usa la stessa quantità di zucchero, poi moltiplicalo per 0,24 e usa la stessa quantità di succo di limone. Aggiungi brandy a piacere.

1. Per la marmellata, metti i lamponi in un mixer e mescolali bene.

2. Versa il mix in un pentolino. Aggiungi lo zucchero e mescola con una spatola resistente al calore. Aggiungi il succo di limone e mescola ancora. Alza la fiamma e mescola, spingendo dal fondo della pentola verso di te e poi di nuovo lontano. Continua a mescolare spesso (sempre se stai usando una pentola di acciaio inossidabile), togliendo la schiuma in cima quando necessario. Usa il termometro per controllare il fondo. La temperatura dovrebbe essere intorno ai 210°C prima del “test”.

3. Quando il termometro segna 210, versa un cucchiaio di marmellata su un piatto e mettilo in freezer per un minuto. Toglilo dal freezer. Spingi un dito da una parte all’altra. Se si divide come le acque del Mar Rosso, e la cima si corruga come un sopracciglio aggrottato, è pronta. Se no, continua a cuocere e fare il test ogni qualche minuto. È facile cuocere troppo la marmellata. Il risultato finale dovrebbe comunque essere liquido.

4. Quando la marmellata passa il test, aggiungi il brandy e cuoci per altri 30 secondi. Spegni il fuoco, mescola qualche altra volta e lascia raffreddare su un fornello spento.

5. Preriscalda il forno a 175 °C. Per la crema metti tutti gli ingredienti insieme in una ciotola grande e, con un minipimer, mixali finché non diventano di colore giallo pallido – circa 2 o 3 minuti. Trasferisci in una ciotola non metallica.

6. Per il French Toast prendi due fette di brioche e con un coltello fai un taglio di 5 cm su un lato, portando la la punta del coltello verso il centro, creando una tasca per la marmellata. Apri con le tue dita e, con un coltello, mettici dentro un cucchiaio di marmellata.

7. Metti due padelle su fuoco e scalda a fuoco medio-alto. Versa un cucchiaio di burro, lasciandolo sciogliere e fare le bolle. Mentre si scioglie, prendi due due fette di brioche ripiene e immergile nella crema, assicurandoti che entrambi i lati siano coperta. Metti le fette sulle padelle calde e falle scottare, circa 1 minuto. Girale, assicurandoti che siano ben caramellate, e mettile in forno per 6 minuti.

8. Togli dal forno e sistema su un piatto. Setaccia dello zucchero a velo sopra ogni french toast. Aggiungi un cucchiaio di crème fraiche (usando un cucchiaio che sia prima stato immerso in acqua calda per ottenere una bella quenelle, se vuoi fare il figo), una spruzzata di limone, un altro cucchiaio di marmellata sulla crème fraiche, un pizzico di fleur de sel per finire. Preparati a godere.

Da How-To: Make Jam-Stuffed French Toast with Sqirl

Questo articolo è originalmente apparso su Munchies ES.