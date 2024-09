Un close-up di fiocchi di neve appena caduti

Immagini via

Sappiamo tutti che non esiste un fiocco di neve uguale a un altro ma, grazie alla fotografia macro, riusciamo ad apprezzare la microscopica individualità di ognuno di essi in tutta la sua complessità. Nel 2012, il fotografo moscovita Alexey Kljatov ha iniziato a scattare fotografie di fiocchi di neve in close-up con un’attrezzatura fai-da-te che farebbe invidia a MacGyver. Le sue immagini, di cui le ultime risalgono al 2014, esibiscono tutta la bellezza dei cristalli di neve, dando una forma alla loro complicata composizione chimica e immortalando così la loro breve esistenza.

Per creare le sue immagine, Kljatov si arma di una camera compatta con una lente macro economica Helios 44M-5 attaccata con del nastro adesivo a una tavola di legno e scatta all’interno di uno studio formato soltanto da uno sgabello e un pezzo di tessuto di lana grigio o un tappeto di plastica verde sul suo balcone. Dopo aver scattato una serie di foto con l’effetto ottenuto grazie alla sua lente macro messa al rovescio, sceglie i cristalli più nitidi, pronti per essere messi su un biglietti di auguri di Natale. Spesso Kljatov, al posto del pezzo di tessuto o del tappeto, utilizza come superficie un piano di vetro, usando una bottiglia di plastica tagliata a metà come tripode per riprendere la pioggia di fiocchi di neve che cade.

Godetevi i frutti del lavoro di Kljatov qui sotto, e seguite le istruzioni che ha redatto per costruire il vostro apparecchio per fotografare al meglio i fiocchi di neve.